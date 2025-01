Sanremo 2025, arriva il primo flop per Carlo Conti: "Nessun Big ha accettato la sua proposta" Guai in vista per l'attesa e amata serata delle cover. Se la situazione non dovesse rientrare, ci saranno problemi di scaletta per Carlo Conti

Il Festival di Sanremo 2025 si prepara ad affrontare una delle sue serate più attese, quella delle cover, che quest’anno potrebbe rivelarsi un’impresa organizzativa per Carlo Conti. La novità di questa edizione era la possibilità, per i Big in gara, di duettare fra loro, ma l’idea sembra aver incontrato numerosi ostacoli, lasciando la serata in bilico.

Sanremo 2025: L’introduzione della novità e i problemi logistici

Carlo Conti ha voluto introdurre questa possibilità per ottimizzare la durata dello show. Durante la serata di venerdì 14 febbraio, infatti, oltre alle esibizioni delle cover, è previsto lo spareggio delle Nuove Proposte, con la proclamazione del vincitore. Tuttavia, al momento, la rivista online AdnKronos sostiene che i duetti tra i Big sono quasi inesistenti, e quelli confermati coinvolgono prevalentemente ospiti esterni alla gara.

Secondo quanto riportato da AdnKronos, uno dei principali problemi sarebbe la scelta del brano. Le cover devono essere selezionate da un vasto repertorio, italiano o internazionale, pubblicato entro il 31 dicembre 2024. Questo ha reso difficile per alcuni artisti trovare un accordo. "Se non si ha subito un’idea che convince entrambi, chi decide quale brano si sceglie?" sottolinea AdnKronos. Diverse coppie di Big che inizialmente avevano ipotizzato di collaborare hanno rinunciato proprio per queste divergenze.

I motivi dietro la scelta dei Big

Oltre ai problemi organizzativi, vi sono anche strategie personali e commerciali in gioco. Molti artisti ritengono che una performance memorabile nella serata cover possa influire indirettamente sull’esito finale del festival, nonostante Carlo Conti abbia chiarito che i voti della serata non confluiranno nella classifica generale.

La serata cover, infatti, ha spesso offerto momenti iconici, come la vittoria degli Stadio nel 2016 con La sera dei miracoli o l’omaggio di Angelina Mango a suo padre l’anno scorso con La Rondine. Perché dunque condividere questa opportunità con un altro concorrente? Inoltre, negli ultimi anni, le cover hanno avuto un successo discografico significativo, trasformandosi in nuove hit, come Se telefonando di Nek o Ma che idea dei Bnkr44.

Carlo Conti: una mediazione ancora in atto

Il mancato successo dei duetti tra Big rappresenta un problema non solo per Conti, che rischia una serata infinita, ma anche per le case discografiche. Queste ultime speravano di ridurre i costi di ingaggio e trasferta degli ospiti grazie ai duetti interni. Proseguono quindi i tentativi di convincere gli artisti a cedere ai duetti coi colleghi Sanremesi.

Nonostante tutto, Carlo Conti potrebbe ancora riuscire nell’impresa di convincere i Big a collaborare, regalando al pubblico una serata indimenticabile. Tuttavia, il tempo stringe, e il gioco delle coppie tra artisti si fa sempre più arduo. Resta da vedere se, entro la data fatidica, il patron del festival saprà superare questi ostacoli e mantenere alta l’attesa per una delle serate più amate del Festival di Sanremo.

