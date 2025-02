Sanremo 2025, Ema Stokholma abbandona lo studio furiosa dopo la Top 5: il retroscena A distanza di tre giorni dalla fine del Festival, emergono ora alcuni dettagli inediti come la reazione stizzita della speaker davanti alla classifica finale.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

La 75esima edizione del Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti è giunta al termine, ma in lungo e in largo si continua ancora a parlare della kermesse e di quanto accaduto nell’ultima settimana. Nelle ultime ore sono infatti emersi diversi retroscena di questo Festival, compresa la reazione stizzita di Ema Stokholma, presente a Sanremo per condurre la diretta di Rai Radio 2, dopo l’annuncio della Top 5: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Sanremo 2025, Ema Stokholma abbandona lo studio furiosa: cosa è successo

Come ogni anno, la classifica finale del Festival di Sanremo ha generato reazioni contrastanti tra chi si è detto d’accordo e chi invece non ha apprezzato per nulla (o solo in parte) l’esito della kermesse. Per quanto ognuno sia liberissimo di avere la propria opinione e i propri gusti musicali, c’è però una considerazione che ha messo d’accordo tutti: la Top 5 totalmente al maschile (senza nomi femminili assolutamente meritevoli, come ad esempio l’iconica Giorgia) ha creato una certa stonatura.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A proposito di questo, nelle ultime ore ha iniziato a circolare sui social proprio un video che ritrae la reazione della speaker radiofonica Ema Stokholma, presente a Sanremo come conduttrice della diretta di Rai Radio 2, che all’annuncio della Top 5 ha abbandonato lo studio per qualche istante manifestando tutto il suo disaccordo. "Non c’è neanche una donna in questa classifica. No, scusate… mi chiudete i microfoni, scusate! Ma le donne… le donne…. Sono molto arrabbiata, giuro. Sono a braccia conserte. Di canzoni di donne, non parliamo di donne o uomini ma le canzoni c’erano. Per fortuna le canzoni rimangono e sono di tutti", ha quindi detto Ema al collega Gino Castaldo, rimasto altrettanto senza parole.

Sanremo 2025, l’assenza di Giorgia nella Top 5 si fa sentire

Ema Stokholma, attraverso la sua reazione a caldo puramente istintiva, non ha fatto altro che manifestare esattamente ciò che tantissime persone hanno pensato in quel preciso momento. Al di là della Top 5 tutta la maschile, quando in concorso c’erano canzoni di donne assolutamente meritevoli di entrare in classifica, è stata l’assenza di Giorgia a scatenare ulteriormente la discussione.

In questo Festival, come sempre del resto, Giorgia ha letteralmente spaccato. La sua canzone è piaciuta tantissimo e le sue doti canore sono state riconfermate alla grande. Chiunque si sarebbe dunque aspettato di vederla (come minimo) nella Top 5, se non addirittura tra i primi tre. Ma Giorgia si è invece dovuta accontentare del sesto posto, un esito che ha scatenato non poche polemiche da parte dei fan (e non solo).

Potrebbe interessarti anche