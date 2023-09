Sanremo 2024, niente conduzione per Gerry Scotti: il bluff con Amadeus Secondo le ultime indiscrezioni, il conduttore non ricoprirà al Festival il ruolo che è stato di Gianni Morandi: l'ipotesi è quella di un'ospitata.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Ormai si sa: i social hanno il potere di diffondere in pochi minuti milioni di notizie, con il rischio però di dare vita ad una serie di fake news difficili da controllare. E così una serie di foto di Amadeus in compagnia di Gerry Scotti, pubblicate da entrambi i conduttori su Instagram, sono presto diventate una prova inequivocabile della scelta del primo di avere il secondo come co-conduttore al Festival di Sanremo 2024. Nonostante i rumors che si sono sollevati, però, potrebbe non essere così.

Gerry Scotti non condurrà Sanremo 2024

Secondo quanto riportato da TvBlog, le foto pubblicate da Amadeus e Gerry Scotti e il video ironico che quest’ultimo ha pubblicato il giorno successivo non sarebbero altro che un grande bluff portato avanti dai due conduttori per far credere al pubblico che stiano lavorando ad una collaborazione per il Festival 2024. Nonostante il video di Scotti possa sembrare una conferma, pare infatti che si tratti soltanto di un gioco di due vecchi amici, probabilmente con l’intento di confondere un po’ le acque sui possibili co-conduttori della prossima edizione della kermesse sanremese. Se qualcuno continua a pensare che i post dei due conduttori su Instagram non siano altro che una conferma della partecipazione di Gerry Scotti al Festival, dall’altra TvBlog si dice certo che il presentatore simbolo di Canale 5 non abbia alcuna possibilità di ricoprire il ruolo che lo scorso anno è stato affidato a Gianni Morandi. Il cantante aveva infatti affiancato Amadeus sul palco dell’Ariston – insieme alle co-conduttrici – con la sua presenza fissa in tutte le serate. Lo stesso, invece, non si potrebbe dire di Gerry Scotti: se la sua presenza a Sanremo fosse in qualche modo confermata, potrebbe trattarsi di un’ospitata di una sola sera. E in qualunque caso ci sarebbe un ostacolo non semplice da superare: per poter presenziare all’Ariston, Scotti avrebbe bisogno dell’approvazione dell’amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi. E ciò potrebbe non essere così scontato.

Il video ironico di Gerry Scotti

La notizia di una possibile co-conduzione di Sanremo 2024 da parte di Gerry Scotti si è diffusa in seguito alla pubblicazione (evidentemente studiata a tavolino per alimentare la curiosità) di una serie di foto che lo ritraggono al tavolo di un hotel insieme ad Amadeus. Dopo l’entusiasmo scatenato dal loro stesso post, Gerry Scotti ha condiviso un video in cui ha commentato ciò che è accaduto, e lo ha fatto con la sua solita ironia. "Siamo finiti su tutti i siti e su tutte le pagine di giornale, solo perché due amici, anche di una certa età, si sono presi un caffè insieme", ha detto nel video "Allora ho deciso di parlare, di dirvi la verità. Cosa ci siamo detti io e Amadeus? Nella prima foto mi sta dicendo che si sveglia sempre con un dolorino al braccio. Nella seconda foto mi sta chiedendo quanto ho di colesterolo. Nella terza, da buon interista, mi sta ricordando tutte le sconfitte nei derby del Milan. A proposito…conoscete un buon albergo a Sanremo che costi il giusto?".

Potrebbe interessarti anche