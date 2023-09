Gerry Scotti, video epico: cerca hotel per Sanremo 2024. Amadeus replica Dopo il caos social delle ultime ore, il conduttore Mediaset ha parlato in un video della sua presunta partecipazione al prossimo Festival. Ironico il commento di Amadeus.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Ha spopolato, nelle ultimissime ore, il post in cui Amadeus si è mostrato in compagnia dell’amico e collega Gerry Scotti. Sono bastati un paio di scatti dei due, insieme a colazione, per far scatenare il popolo del web. Moltissimi hanno infatti collegato l’incontro al Festival di Sanremo, ipotizzando un ruolo da co-conduttore per Gerry nella prossima kermesse canora. E tale è stato il clamore della notizia, che adesso lo stesso Scotti ha deciso di intervenire (con la consueta ironia) per commentare l’accaduto. Ecco cos’ha detto.

Gerry Scotti e il video su Sanremo 204

Dopo il caos social delle ultime ore, Gerry Scotti ha deciso di rompere il silenzio intervenendo in prima persona. La vicenda è ormai nota: il conduttore Mediaset e Amadeus hanno pubblicato su Instagram delle foto che li ritraggono insieme a colazione. E in men che non si dica, il post ha scatenato un putiferio mediatico.

Secondo molti, quello tra Gerry e Amadeus non sarebbe stato un incontro casuale, bensì legato all’organizzazione del prossimo Festival di Sanremo. Che siano allora in corso trattative per "arruolare" il mitico Scotti come co-conduttore della competizione? A questa fatidica domanda ha risposto, dopo poche ore, proprio Gerry Scotti, pubblicando un divertente video sul suo profilo. "Siamo finiti su tutti i siti e su tutte le pagine di giornale", ha esordito il presentatore tv, "solo perché due amici, anche di una certa età, si sono presi un caffè insieme".

"Allora", ha proseguito Scotti, "ho deciso di parlare, di dirvi la verità. Cosa ci siamo detti io e Amadeus? Nella prima foto mi sta dicendo che si sveglia sempre con un dolorino al braccio". Poi, sempre con la consueta ironia, ha aggiunto: "nella seconda foto mi sta chiedendo quanto ho di colesterolo. Nella terza, da buon interista, mi sta ricordando tutte le sconfitte nei derby del Milan". E a fine video, per stuzzicare i fan, Gerry ha aggiunto una frase che desta non pochi sospetti: "a proposito…conoscete un buon albergo a Sanremo che costi il giusto?".

Un commento ironico, certo, ma che lascia ampio spazio a speculazioni. Che Gerry Scotti sia davvero in trattativa per co-condurre il prossimo Festival? I fan incrociano le dita, e intanto Amadeus regge il gioco, commentando divertito sotto il video dell’amico. "Perché hai raccontato quello che ci siamo detti?". Pare che per la conferma (o smentita) definitiva bisognerà attendere ancora un po’.

