Samuele Bersani torna sul palco e rivela i dettagli della malattia: “Ho avuto un tumore grave” Il cantante, lontano dalle scene da novembre, è tornato in concerto rendendo il suo pubblico partecipe di ciò che gli è accaduto negli ultimi mesi.

Lo scorso novembre aveva destato molta preoccupazione l’annuncio social di Samuele Bersani, attraverso il quale il cantante annunciava di non poter partire per il tour già programmato a causa di una malattia che lo avrebbe portato a sottoporsi a importanti cure. Da quel momento, l’affetto dei fan nei suoi confronti è stato tantissimo e il cantante ha quindi voluto ringraziare il suo pubblico raccontando di persona ciò che gli è accaduto in questi mesi: ecco le sue parole.

Samuele Bersani torna sul palco e rivela: "Ho avuto un tumore grave"

Dopo alcuni mesi lontano dalle scene, Samuele Bersani è tornato sul palco esibendosi in concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano, recuperando le date del tour cancellate in precedenza. Davanti al grande affetto dimostrato dai fan in questi mesi, il cantante ha anche voluto raccontare apertamente ciò che lo ha tenuto lontano dal suo pubblico, rivelando dunque i dettagli della grave malattia che lo ha colpito.

"Si pensa sempre che capiti a qualcun altro e quando parlo della malattia per cui ho dovuto interrompere il tour e mi ha toccato parlo di una di quelle gravi – ha raccontato il cantautore – Ho ricevuto una quantità di appoggio di solidarietà e affetto enormi e vi devo una spiegazione. […] Non ho fatto interviste con nessuno e ho voluto dirlo personalmente e lo voglio dire perché la prevenzione è importante e magari serve a qualcuno. Io ho avuto un tumore ai polmoni al primo stadio, ma sono arrivato in tempo e non ho avuto bisogno di chemio o radio terapia. Ho dovuto però fare un intervento chirurgico, mi hanno tolto un lobo di un polmone, un pezzetto".

Samuele Bersani a cuore aperto: "Siamo molto più forti di quello che crediamo"

Il cantante ha voluto ringraziare il suo grande pubblico per avergli dato tutta la forza necessaria per affrontare questo difficile periodo. "Le ho pensate tutte quando mi hanno detto cosa avevo. Ho pensato a quanto sarebbe stato difficile riprendere il lavoro, ma il vostro affetto mi ha dato la forza per raccogliere le forze e la volontà per ricominciare. Parlando con chi sta male poi ci si dà forza se si parla. Quindi tutto qua. Grazie".

Infine, un importantissimo messaggio: "La lezione che ho imparato, e che voglio tramettere, è che si può fare tutto, ma bisogna andare senza avere la paura di quello che può succedere. Perché poi siamo molto più forti di quello che crediamo. E io sono una testimonianza proprio di riuscita. Non solo io, ci sono stati altri prima di me che sono incappati in questa problematica. E mi hanno dato anche la forza. Ecco, perché ci si dà la forza tra di noi quando capitano queste cose". Ora Samuele Bersani sta bene, pur dovendo continuare a fare tutti i controlli necessari in questi casi, e ha già ripreso in mano la sua musica per ripartire più forte che mai.

