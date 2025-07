Giorgio Faletti, chi è la moglie Roberta Bellesini: un amore lungo 14 anni, fino alla morte dello scrittore Dalla scomparsa del marito, l'architetta si è impegnata perché i progetti dell'attore andassero avanti: "Mi manca la quotidianità".

Sono passati 11 anni dalla morte di Giorgio Faletti. Per ricordare il celebre scrittore, scomparso il 4 luglio 2014 dopo una lunga malattia, Rai 3 manda in onda questa sera, giovedì 3 luglio 2025, il docufilm ‘Signor Faletti‘, il racconto delle mille vite di un uomo capace di cambiare, evolvere e stupire. Una straordinaria vita e carriera la sua, quella di un artista eclettico che, dal cabaret alla televisione, ha lasciato un segno indelebile in vari campi dell’arte italiana riuscendo a conquistare il pubblico con la sua ironia e il suo talento unico.

Al suo fianco, per 14 anni e fino al giorno della sua morte c’era Roberta Bellesini, sua moglie dal 2002. I due si erano conosciuti due anni prima, durante le finali degli Europei di Calcio: "Ci siamo conosciuti nella maniera più italiana possibile davanti alla TV guadando la finale degli europei con un piatto di pasta davanti", raccontava l’architetta alle telecamere de La Volta Buona da Caterina Balivo. Ma chi è Bellesini? Cosa fa ora dopo la morte di Faletti?

Roberta Bellesini, chi è cosa fa la vedova di Giorgio Faletti

Classe ’72, Roberta Bellesini è stata la moglie di Giorgio Faletti fino al giorno della morte dello scrittore. Originaria di Asti, in Piemonte, di professione è architetta, anche se in un’intervista specificò: "Ci tengo a precisare che lavoro da molti anni in questo settore ma non sono laureata in architettura. Ho avuto la fortuna di collaborare con professionisti talentuosi e innovativi che mi hanno dato un’importante preparazione e formazione per le mie scelte successive".

Riservatissima sulla sua vita privata, tanto quanto lo era il marito, ospite a La Volta Buona nel 2024, raccontò come aveva conosciuto Faletti e come era nato il loro grande amore. I due si erano incontrati nel 2000 e due anni dopo arrivò la proposta di nozze, fatta da Giorgio dopo essere stato colpito da un brutto ictus che lo costrinse in ospedale per oltre due mesi.

Dopo la morte di Faletti nel 2014, a causa di un tumore al polmone, Roberta Bellesini ha deciso di portare avanti il lavoro e i progetti del marito. "Ogni tanto faccio scendere le lacrime, me l’ha ordinato la mia terapeuta. Mi manca la quotidianità perché mi mancano l’allegria, il divertimento che c’erano quotidianamente nelle nostre giornate e mi manca condividere sempre questa gioia e questo divertimento con gli amici più cari. Ma ho talmente tanto affetto intorno che mi aiuta tanto", aveva raccontato a Balivo.

Ed è così che l’eredità di Faletti continua a vivere. Bellesini, inoltre, si è impegnata molto e ha contributo all’adattamento televisivo del romanzo ‘Io uccido’, libro tra i più famosi di Giorgio e, tra le altre cose, ha lavorato sodo per riportare in scena lo spettacolo ‘L’ultimo giorno di sole‘.

