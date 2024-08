Diletta Leotta, il messaggio speciale a Rossella Fiamingo: "Onorata", cos'è successo dopo la medaglia La schermitrice ha appena vinto alle Olimpiadi, insieme al fidanzato. In passato è stata tradita da un famoso nuotatore. Ed è una grandissima amica di Diletta.

Sono diventati inseparabili, Rossella e Gregorio. Così inseparabili che ieri hanno vinto, appaiati, nello stesso istante, due medaglie storiche ai Giochi Olimpici di Parigi. Il nuotatore Paltrinieri e la schermitrice Fiamingo stanno insieme da tre anni, dopo che lei scoprì i tradimenti dell’ex Luca Dotto. Il loro non è un amore sbandierato, ma è solido e sincero. Lo ha dimostrato lo stesso Gregorio ieri, quando appena vinto il Bronzo si è preoccupato perché la fidanzata non gli rispondeva al telefono. Ma poi tutto si è risolto. Ed è arrivata la festa di coppia per un doppio traguardo, sportivo ma anche umano. Oltre ai complimenti per Rossella dell’amica vip Diletta Leotta. Ecco qui sotto i dettagli.

Fiamingo, la medaglia con Paltrinieri e i complimenti di Leotta

Come nelle migliori giornate, tutto si è allineato perfettamente. Gregorio Paltrinieri e la sua ragazza, Rossella Fiamingo, sapevano di poter vincere quasi nello stesso istante due medaglie olimpiche importantissime. E così è stato. Ieri Greg ha conquistato il Bronzo nella finale degli 800 metri, terza medaglia consecutiva ai Giochi. Mentre la Fiamingo ha vinto l’Oro a squadre nella spada, cosa mai accaduta all’Italia.

Ma quello che più ha colpito, è stato il pensiero reciproco dei due innamorati al momento della vittoria. Paltrinieri ha subito pensato a lei, dopo il trionfo. "Avete notizie della mia fidanzata? Le ho mandato dieci messaggi e non mi ha risposto. Che fine ha fatto?". Era impegnata a vincere, Rossella, come il nuotatore ha scoperto pochi istanti dopo. I due si sono innamorati tre anni fa, in modo quasi clandestino, alle Olimpiadi di Tokyo. Poi gli annunci ufficiali via social e le prime "paparazzate " sui settimanali. Gregorio la chiama "my queen", la sua regina. E dimostra di rispettarla (e amarla) molto di più del precedente ragazzo di lei.

Perché prima di Greg Rossella stava con un altro nuotatore. Si tratta di Luca Dotto, che però ha deciso di metterle bellamente le corna. "Ho scoperto che mi tradiva con una del nuoto sincronizzato", confessò a suo tempo la stessa schermitrice. Superato il trauma, Rossella Fiamingo si è dedicata allo sport (evidentemente con ottimi risultati). E ha pure intessuto amicizie di un certo livello con personaggi vip. Era al matrimonio di Diletta Leotta, qualche tempo fa. Quello celebrato in Sicilia con il calciatore Loris Karius. Qualcuno l’ha criticata per l’eccessiva esposizione mediatica, ma lei ha fatto spallucce. E l’amica Leotta ieri le ha dedicato un post sentitissimo su Instagram: "Orgogliosa e onorata di essere amica tua campionessa". Poi ci sono stati i baci e gli abbracci con Paltrinieri. La giornata perfetta, da incorniciare.

