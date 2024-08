La Talpa, Diletta Leotta rischia grosso: 4 concorrenti danno forfait A poco più di un mese dall'inizio del reality, ci sono già dei problemi e la messa in onda rischia di slittare: tra gli altri, Nicola Ventola avrebbe rinunciato.

A poco più di un mese dal debutto, il ritorno de La Talpa sul piccolo schermo potrebbe non vedere mai la luce. Il reality, dopo ben 16 anni di assenza, dovrebbe partire su Mediaset Infinity in autunno sotto la conduzione di Diletta Leotta, ma si iniziano a sentire i primi cedimenti. Ben quattro dei concorrenti del cast, infatti, pare ci abbiano ripensato. Tra loro c’è Nicola Ventola: l’ex calciatore è attualmente impegnato nel progetto ‘Viva el Futbol‘, il format che lo vede protagonista al fianco di Lele Adani e Antonio Cassano, e che andrà online con la prima puntata il prossimo 19 agosto.

Se la notizia del forfait dello sportivo e di altri tre vip fosse vera, sarebbe veramente un bel problema per il programma, rispolverato in grande stile e annunciato direttamente da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti della prossima stagione: "Faremo ‘La Talpa‘ ma dimenticate quella che avete sempre visto. Sarà molto innovativa e sperimentale, andrà in onda prima su Mediaset Infinity e poi su Canale 5. Una scelta coraggiosa ma giusta che abbiamo già fatto con Viola come il mare. La finale andrà in onda prima su Canale 5 e poi su Infinity. Per quanto riguarda la conduzione sarà Diletta Leotta e siamo convinti della nostra scelta".

La Talpa, quattro vip si tirano indietro: fra loro c’è Nicola Ventola

Sedici anni di tira e molla, annunci e poi disdette, ma finalmente La Talpa è stata riconfermata. La certezza l’aveva data l’ad Mediaset, mettendoci direttamente la faccia e facendo sapere di aver affidato il reality a Diletta Leotta. Eppure, nonostante la parola di Berlusconi, pare che anche questa volta qualcosa stia andando storto. Quattro dei concorrenti avrebbero rinunciato a partecipare, dopo che i loro nomi sono trapelati nei giorni scorsi: tra loro anche Nicola Ventola. L’ex calciatore, secondo Davide Maggio, sarebbe troppo impegnato con ‘Viva el Futbol‘ e, anche se Fremantle gli ha garantito di poter restare in contatto con Lele Adani e Antonio Cassano (colleghi nel nuovo progetto), pare che lui non se la sia sentita.

Una perdita che si aggiunge a quella di altri tre personaggi famosi, e che metterebbe in ginocchio il programma a poco più di un mese dalla messa in onda: trovarsi con 4 concorrenti in meno, in piena estate e con poco preavviso, infatti, è una botta considerevole che potrebbe addirittura portare a un rinvio del reality. Ma chi tra gli altri vip potrebbe aver detto no all’ultimo minuto a La Talpa? I nomi ancora non sono trapelati, ma dall’elenco che circola in rete potrebbero essere celati tra quelli di Alessandro Egger, Andreas Muller, Elisa Di Francisca, Gilles Rocca, Jo Squillo, Lucilla Agosti, Ludovica Frasca, Marco Berry, Marco Melandri, Marina La Rosa, Orian Ichaki e Veronica Peparini.

