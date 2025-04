Robert De Niro, chi è la figlia trasgender Airyn. Il coming out e il rapporto con l’attore La figlia 29enne dell’attore star di Hollywood e della modella Toukie Smith ha raccontato di avere iniziato la terapia ormonale: “Vorrei vedere più donne trans”

Airyn De Niro fa coming out. La figlia di Robert De Niro – nata nel 1995 dalla relazione della star di Hollywood con la modella Toukie Smith, tramite madre surrogata – ha raccontato alla rivista Them di avere iniziato la terapia ormonale, annunciando: "Sono transgender e vorrei essere d’ispirazione". Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Chi è Airyin, la figlia transgender di Robert De Niro

Sette anni dopo la fine del matrimonio con l’attrice Diahnna Abbot, insieme alla quale ha adottato Drena (nata da una precedente relazione della moglie) e avuto il primo figlio biologico Raphael, Robert De Niro ha avuto una relazione con Toukie Smith. Insieme all’attore e regista star di Hollywood, nel 1995 la modella ha avuto due gemelli tramite madre surrogata: Julian Henry e Aaron Kendrik, oggi nota come Airyn. De Niro avrebbe poi avuto altri tre figli: Elliot, nato nel 1998 dal matrimonio con Grace Hightower e nel 2011, nuovamente tramite madre surrogata, Helena Grace. Nel maggio del 2023 è nata Gia Virginia dalla relazione con Tiffany Chen. Donna transgender, Airyn De Niro, oggi 29 anni – come detto – ha recentemente annunciato di avere iniziato il trattamento ormonale per completare la transizione di genere.

Il coming out e la terapia ormonale

"Essere una donna transgender significa essere onesta e aperta" ha raccontato Airyn De Niro a Them, svelando di avere iniziato la terapia ormonale. Nel corso dell’intervista alla rivista statunitense a tema LGBTQIA+, la figlia di Robert De Niro ha spiegato di essere arrivata a questa deicisione per trovare la sua nuova identità: "Penso che gran parte della mia transizione sia dovuta anche all’influenza che le donne nere hanno avuto su di me. Penso che entrare in questa nuova identità, pur essendo più orgogliosa della mia appartenenza alla comunità nera".

Nonostante sia stato l’ennesimo flop per Disney (costretta a cancellare tanti altri live action in programma), il film La Sirenetta con Halle Bailey avrebbe avuto un’enorme influenza su Airyn, che ha raccontato di avere fatto coming out e di avere deciso di intraprendere il trattamento ormonale lo scorso novembre anche e soprattutto dopo avere visto la pellicola. "Vorrei essere d’ispirazione per almeno un’altra persona come me, nera, queer, che non indossi una taglia extra small" ha spiegato la figlia d’arte, aggiungendo un auspicio per il futuro: "Vorrei vedere più donne trans, più donne nere che magari hanno un fisico più prosperoso o che non rientrano negli schemi della super magra o dell’heroin chic".

