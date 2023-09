Riparte Verissimo: Virginia Mihajlovic in lacrime svela un segreto sul padre Virginia Mihajlovic torna in trasmissione per raccontare nuovi dettagli poco noti sul padre Sinisa, scomparso lo scorso dicembre, compresa una novità commovente

Un ritorno più che scoppiettante quello di Verissimo, che inaugura la nuova stagione con una serie di ospiti di tutto rispetto. Tra questi emerge sicuramente la giovane Virginia Mihajlovic, figlia del calciatore e allenatore Sinisa, scomparso lo scorso dicembre dopo una dura battaglia contro una terribile malattia. Come ci si potrebbe aspettare, la figlia piange ancora per la mancanza del padre, anche se le recenti novità nella sua vita dovrebbero averle infuso più coraggio e voglia di andare avanti. Una rivelazione in particolare, ha scaldato il cuore dei fan dell’allenatore, scopriamola insieme.

Il matrimonio di Virginia

La commozione della giovane è partita fin dalle prime battute con la padrona di casa Silvia Toffanin, il discorso si è concentrato prima sul matrimonio: "Era da un anno che lo rimandavo per via delle condizioni di papà. Ricordo bene la giornata in cui avevamo scoperto che lui non avrebbe potuto esserci a giugno e lui era veramente dispiaciuto. L’abbiamo rimandato a quest’anno e ovviamente speravo che riuscisse a esserci, perché ogni figlia sogna di andare all’altare con il proprio papà. Purtroppo non ce l’ho fatta, però ho sentito la sua presenza accanto per l’intera giornata". Poi la dolce dedica: "Ero un po’ tesa e preoccupata ed è stato difficile godermi la giornata fino in fondo, però mi sono soffermata solo ed esclusivamente sul mio amore per Alessandro e in parte ce l’ho fatta, sono certa che lui mi stesse guardando perché ho vissuto una forte sensazione di protezione". Riguardo lo sposarsi ha spiegato: "Per me non è stato facile sposarmi, pur amando Alessandro e sognando il matrimonio. Però so che papà avrebbe voluto questo e poi per dimostrare a mio marito di essere forte, volevo giurargli amore eterno".

La maternità e il segreto sul padre

Il discorso a quel punto è naturalmente proseguito parlando della gravidanza, Virginia ha infatti spiegato: "Diventare mamma è stata da sempre il mio sogno, anche perché sono nata e cresciuta in una famiglia rumorosa e ho pensato che non sarei mai riuscita a vivere in una casa silenziosa. Il suo arrivo è stata una gioia per tutti, anche papà era felicissimo e l’amava veramente tanto". Poi il segreto sul padre che l’ha fatta commuovere: "Io da figlia ero sorpresa perché chi lo conosceva sapeva quanto fosse buono, ma con lei era proprio diverso. Ricordo ancora delle scene in cui la guardava e piangeva".

