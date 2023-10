Inizia Report: Sigfrido Ranucci rimpiazza Fabio Fazio nella domenica di Rai 3 Domenica 8 ottobre riparte il programma con la 26esima edizione nel nuovo slot della domenica dopo il flop de “Il Provinciale”: anticipazioni e tutti i servizi

Su Rai 3 la domenica in prima serata inizia la nuova era di Report. Nello slot che fu di Fabio Fazio e Che tempo che fa questa sera debutta infatti Sigfrido Ranucci con la 26sima edizione del programma ideato da Milena Gabanelli e in onda dal 1994. Report raccoglierà l’eredità della domenica sera di Fabio Fazio dopo il flop de "Il Provinciale" di Federico Quaranta, sbarcato in prima serata per tre puntate. Tra i servizi in onda stasera su Rai 3 si tornerà anche sulla vicenda della società della ministra Daniela Santanchè, ma non solo. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Report torna su Rai 3

Dopo il discussissimo addio alla nuova Rai meloniana di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, pronti a sbarcare su Nove con Che tempo che fa la prossima settimana, sarà Sigfrido Ranucci a prendere le redini della prima serata della domenica di Rai 3 con Report. Il programma ideato da Milena Gabanelli, giunto alla 26esima edizione, debutterà oggi domenica 8 ottobre nella sua nuova collocazione. A Sigfrido Ranucci il compito di risollevare le sorti dello slot che fu di Fabio Fazio dopo il flop de Il Provinciale. Il programma di Federico Quaranta ha esordito in prima serata con la quarta stagione registrando risultati tiepidi, non sfondando mai la barriera del 4% di share a eccezione dell’esordio.

Anticipazioni e servizi

Tra le inchieste della puntata di inizio stagione desta curiosità quella firmata di Giorgia Mottola che, con la collaborazione di Greta Orsi, tornerà a occuparsi dello scandalo che ha investito la società della ministra Daniela Santanchè. A tre mesi dall’intervento al Senato in cui aveva promesso di pagare la liquidazione agli ex dipendenti di Ki Group e di avviare la ristrutturazione di Visibilia, Report andrà a verificare come procedono le cose.

La seconda inchiesta "All’origine del potere dei La Russa", inoltre, analizzerà il coinvolgimento del "padrino politico" della ministra, Ignazio La Russa, la cui ricca famiglia ha ancora una fortissima influenza in Sicilia. Il programma ricostruirà anche le origini del patrimonio familiare e delle sue società, finanziate dal banchiere della mafia Michele Sindona.

La terza e ultima indagine sposterà lo sguardo sulla preoccupante situazione delle linee ferroviarie, colpite da una serie di incidenti a Viareggio, Pioltello, Bressanone e la recente tragedia a Brandizzo, con la morte di cinque operai al lavoro sui binari senza autorizzazione.

Quando e dove vederlo (domenica 8 ottobre 2023)

La nuova stagione di Report condotta da Sigfrido Ranucci debutta oggi domenica 8 ottobre 2023 in prima serata a partire dalle 20:55 su Rai 3 e in streaming gratuito su RaiPlay, dove saranno disponibili anche on demand tutte le puntate dopo la messa in onda.

