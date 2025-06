Sandman 2 tra amore e destino,: il ritorno di Morfeo all’Inferno fa tremare Netflix La seconda e conclusiva stagione della serie tratta dai fumetti di Neil Gaiman arriverà in due parti nel corso di luglio

Fonte: Netflix

L’attesa per la stagione 2 di Sandman di Netflix, che sarà anche l’ultima, sta per terminare. La serie tratta dall’omonimo fumetto scritto e disegnato da Neil Gaiman, è arrivata alla sua fase finale. Una chiusura in parte anche forzata dalle vicende giudiziare di Gaiman, coinvolto in alcuni casi di violenza sessuale, sebbene lo showrunner Allan Heinberg smentisca il collegamento. Netflix ha rilasciato l’ultimo trailer, che ci dà indicazioni su cosa vedremo nelle nuove puntate e anche su quando esse saranno distribuite. Perchè sì, anche in questo caso ci saranno più parti (sebbene non dovremo aspettare troppo).

Nel trailer della stagione 2 di Sandman ci sono Morte, Morfeo, Lucifero e molti altri

"Tutti amano una bella storia, ma tutte le storie finiscono". Con le parole che Morte (Kirby Howell-Baptiste) rivolge a suo fratello Sogno degli Eterni possiamo già cogliere il tono di questa stagione 2 di Sandman. Morfeo, interepretato da Tom Sturridge, dovrà tornare agli Inferi per salvare non solo se stesso, ma anche per tutto il suo mondo mentre la realtà sembra crollargli addosso. Un presagio nefasto, un segnale che il mondo del Sogno ha davvero le ore contate.

Nel trailer viene anche preannunciato l’inevitabile scontro con il Lucifero di Gwendoline Christie. "Lord Morfeo viene da noi nel futile tentativo di liberare una persona che ama dal nostro dominio. L’inferno attende con ansia la sua visita", commenta la signora dell’Inferno. La stagione 2 di Sandman vedrà Morfeo affrontare una serie infinita di decisioni difficili in una lotta apparentemente impossibile da vincere e per redimere le sue malefatte passate. Il perdono passa anche attraverso svolte inaspettate e potrebbe costare caso a Sogno.

Quando uscirà la stagione 2 di Sandman su Netflix? Ecco la data, la fine si avvicina

Il trailer porta con sè la notizia, in realtà già parzialmente annunciata, che la stagione 2 di Sandman sarà divisa in 3 "volumi". Il primo uscirà il 6 luglio con sei episodi, mentre il secondo arriverà il 24 dello stesso mese con altri cinque. Infine, un episodio bonus dedicato a Morte vedrà la luce il 31. L’ultimo appuntamento con la serie tratta dalla graphic novel di Gaiman.

In questo senso, la stagione adatterà storie tratte dai fumetti Season of Mists, Brief Lives, The Kindly Ones e The Sandman: Overture, insieme ad amate storie a numero singolo come Tales in the Sand, A Midsummer Night’s Dream, The Song of Orpheus, Thermidor e The Tempest, tra le altre.

