Reazione a Catena: Volta Pagina flop e rivolta social per la puntata dimezzata: "Che senso ha?" L'inizio ritardato della puntata del game show di Rai Uno fa discutere, mentre le campionesse record cadono sull'antipasto e si beccano i fischi del web.

Nella puntata di lunedì 16 settembre di Reazione a Catena, la consueta messa in onda slitta di venti minuti perché Rai Uno lascia spazio all’evento istituzionale Tutti a scuola, con il discorso di inizio anno scolastico del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Pino Insegno spiega quindi che, "nel frattempo", la partita del game show è già iniziata e le campionesse Volta Pagina, ovvero Antonella, Rosa e Anna Laura e gli sfidanti, ovvero i Comodini, Giuseppe, Roberto e Sara, hanno già affrontato i primi due giochi e il pubblico si trova davanti una situazione in cui gli sfidanti sono un po’ avanti rispetto alle campionesse.

Reazione a Catena, polemiche social per la puntata ‘tagliata’

La cosa, ovviamente, spiazza il pubblico, soprattutto quello più attivo che si ritrova su X a giocare seguendo la puntata: "Ma come hanno iniziato senza di noi?" si chiedono gli utenti, mentre un altro scrive: "Nooo la catena musicale è la mia preferita" e ancora: "Ma a questo punto non era meglio non mandarla proprio la puntata invece che dimezzarla?". E ancora: "Ma che senso ha mandare in onda metà puntata?". La Rai, inoltre, ha reso disponibile la versione integrale della puntata su RaiPlay già durante la messa in onda su Rai 1. Paradossalmente, quindi, a puntata in corso gli spettatori potevano già vedere il finale della stessa, collegandosi al portale streaming della tv di Stato.

Reazione a Catena puntata 16 settembre: "Volta Pagina" vs "Comodini", cosa è successo

Dopo le recriminazioni però, si continua a giocare. E dopo pochi minuti si arriva subito al gioco fondamentale, quello dell’Intesa Vincente. Gli sfidanti, che fino a quel momento se l’erano cavata abbastanza bene, crollano, non riuscendo a centrare nemmeno una soluzione e totalizzando zero punti. Hanno gioco facile quindi, le Volta Pagina a confermarsi, con 6 termini azzeccati, campionesse per la decima volta, e passare all’Ultima Catena, partendo da un montepremi di ben 133mila euro.

Le tre concorrenti, con qualche inciampo, arrivano all’Ultima Parola con 33255 euro di montepremi. La parola che devono indovinare è associata al termine "apertura", inizia con "an" e finisce con "o". Comprano il terzo elemento che è composto da due parole: "Di mare", il montepremi a questo punto è di 16625 euro. Le Volta Pagina scelgono come soluzione la parola "angolo", ma il termine corretto era "Antipasto". Ritorneranno comunque domani, per la loro undicesima puntata come campionesse, un record per questa stagione di Reazione a Catena. Eppure, non mancano le critiche dei sapientoni social (come potrebbero mancare?), che commentano il flop della campionesse con post abbastanza polemici: "Facilina dai, come si fa a sbagliare?", o ancora: "Si atteggiano tanto poi non riescono a trovare una parola così facile" "Ma come non si fa a sapere che l’antipasto è un apertura?" "Con il terzo elemento la soluzione era regalata, dai". E via pontificando.

