Reazione a catena: perché oggi non va in onda come sempre Cambio di programmazione per il gioco di Marco Liorni che stasera partirà in ritardo ma sarà compensato da una seconda puntata speciale: ecco cosa vedremo.

Reazione a Catena, condotto da Marco Liorni, è uno dei programmi preserali che coinvolge maggiormente gli spettatori. Sono tantissimi gli appassionati che ogni sera partecipano ai giochi del programma e anche questa sera non sarà da meno. Attenzione però, perché per la puntata di oggi sono previsti alcuni cambiamenti, infatti non andrà in onda come al solito. Vediamo perché.

Reazione a Catena parte in ritardo: perché

Generalmente, l’appuntamento su Rai1 con Reazione a Catena è alle 18.45, subito dopo La vita in diretta. Questa sera, sabato 30 settembre, la classica puntata preserale subirà un cambiamento iniziando alle ore 19.15. Questo per dare spazio allo speciale Tg1 – Veglia ecumenica di Preghiera. Un programma speciale a cura del Tg1 e Rai Vaticano con la telecronaca in diretta di Ignazio Ingrao da Piazza San Pietro. Qui si svolgerà appunto la Veglia ecumenica di Preghiera presieduta da Papa Francesco, che anticipa il Sinodo. Lo speciale partirà alle ore 17.50 e terminerà appunto alle 19.15 con l’inizio di Reazione a Catena.

Tutti giocano a Reazione a catena, puntata speciale in prima serata

I cambiamenti per oggi non sono finiti, perché questa sera ci sarà anche una puntata speciale di Reazione a catena in prima serata su Rai1. A Tutti giocano a Reazione a catena giocheranno volti noti della televisione e dello spettacolo, accanto ad alcuni loro famigliari e aiutati dai campioni del passato che torneranno per l’occasione.

È stato lo stesso conduttore, durante un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, a svelare chi saranno i vip in gioco nelle due serate speciali in programma (la prima questa sera e la seconda sabato 7 ottobre). A mettersi in gioco saranno alcuni volti noti come Iva Zanicchi, che giocherà con la figlia e la nipote, Eleonora Giorgi, Paolo Conticini e Adriano Panatta.

Durante la puntata si sfideranno ben quattro famiglie vip che si ritroveranno divise in due squadre e dovranno alternarsi nell’affrontare i vari giochi del programma. Sperando che i vip possano alla fine vincere il montepremi accumulato, l’intero importo sarà poi donato in beneficenza.

Come abbiamo già accennato, però, ad aiutare i vip e i loro famigliari a raggiungere l’obbiettivo ci saranno alcuni fortissimi campioni che nel passato del programma si sono dimostrati abilissimi giocatori. In particolare, questa sera ci saranno le "Tre e un quarto".

Quando e dove vedere Tutti giocano a Reazione a catena in prima serata

L’appuntamento con lo speciale in prima serata di Reazione a Catena è quindi per stasera, sabato 30 settembre, su Rai1 alle ore 21.25 circa.

