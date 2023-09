Reazione a Catena: Marco Liorni sbarca in prime time con un carico di super vip Il quiz sbarca nel sabato sera di Rai 1 con due puntate speciali: a sfidarsi tanti volti noti dello spettacolo per devolvere il montepremi in beneficienza.

Da molti anni, ormai, è il quiz più amato e più seguito della tv italiana, e anche in questa stagione sta macinando ottimi risultati ogni giorno. Stiamo parlando, ovviamente, di Reazione a Catena, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni, che da ben 17 anni ci tiene compagnia per i mesi estivi. Ma ora è pronto per fare il grande salto: visto l’enorme successo che sta ottenendo, quest’anno il programma è stato allungato di altri tre mesi, con la conclusione prevista alla fine di dicembre e non più a settembre. In più, il quiz di Liorni si è guadagnato anche due puntate in prima serata, delle quali abbiamo finalmente appreso qualche dettaglio in più.

Reazione a Catena in prime time: gli ospiti vip

Se la speranza dei fan era quella di rivedere, come era già accaduto in passato, un emozionante torneo tra i super campioni di tutte le passate edizioni, per queste puntate speciali in prime time Rai 1 ha in realtà pensato a qualcosa di diverso. Così come accade da ormai diversi anni con L’Eredità o con Caduta Libera, anche Reazione a Catena avrà infatti una sua versione vip, con numerosi personaggi noti del mondo dello spettacolo che si mettono in gioco partecipando in prima persona al quiz per tentare di portare a casa un montepremi più alto possibile e donarlo quindi in beneficienza. Secondo quanto anticipato da TvBlog, le registrazioni delle due puntate speciali in prima serata sono in corso proprio in questi giorni negli studi Rai di Napoli, dove sono già arrivati molti degli ospiti attesi per le due serate. Tra di loro troviamo una colonna portante della musica italiana, Iva Zanicchi, anche se per il momento non sappiamo con chi sarà in squadra. Un team è invece sicuramente composto da Paolo Conticini, attore volto di numerose fiction targate Rai, e dai suoi famigliari. Non mancano altri grandi nomi della musica, come quelli dei Cugini di Campagna, che sfideranno anche la squadra composta dall’attrice Eleonora Giorgi, da suo figlio Paolo Ciavarro e dalla compagna (e promessa sposa) di quest’ultimo Clizia Incorvaia.

Reazione a Catena sbarca in prime time

C’è dunque grande attesa per le prime due puntate in prime time di Reazione a Catena, che negli ultimi anni si è imposto come il quiz dei record. Il game show di Marco Liorni è stato infatti protagonista di una costante crescita a livello di ascolti, e ogni giorno si impone come leader nella propria fascia oraria, annientando la concorrenza. Gli ascolti di Reazione a Catena superano di gran lunga quelli di Caduta Libera di Gerry Scotti, che viene quasi doppiato nelle percentuali (nella serata di ieri, per esempio, Rai 1 ha vinto con il 25,6% contro il 17,6% di Canale 5). Forte di questo successo, Marco Liorni tenta il tutto e per tutto anche nel sabato sera di Rai 1, con due puntate in programma in prima serata il 30 settembre e il 7 ottobre.

