Reazione a catena, l'intesa vincente imbarazza Liorni. Cosa è successo Le Roselle hanno indovinato la parola 'Ultimo' associandola a 'Cantante' 'Antipatico', tra l'imbarazzo del conduttore e del pubblico. Il video è virale.

Passerà agli annali la puntata di ieri, mercoledì 1° novembre 2023, di Reazione a catena su Rai 1. Durante la gara, precisamente nella manche chiamata L’intesa vincente, alcune concorrenti sono state protagoniste di una gaffe che ha messo in serio imbarazzo Marco Liorni. La parola da indovinare in 30 secondi era ‘Ultimo‘, ma il meccanismo messo in atto da Le Roselle per arrivarci ha lasciato pubblico e conduttore a bocca aperta, e il video di quel momento è diventato virale su tutti i social. Vediamo insieme cosa è successo.

"Cos’è – cantante – antipatico – Ultimo": la gaffe a Reazione a catena

Durante la puntata di Ognissanti di Reazione a catena, c’è stato un breve momento esilarante, che ha messo fortemente in imbarazzo Marco Liorni. Nella manche L’intesa vincente, Le Roselle dovevano indovinare la parola ‘Ultimo‘, ma per arrivarci hanno messo in piedi un siparietto che ha divertito molti, e lasciato di stucco il conduttore.

Una delle tre concorrenti, Martina inizia la staffetta dicendo: "Cos’è", l’amica risponde: "Cantante" e di nuovo Martina aggiunge l’aggettivo: "Antipatico". È Valeria che deve indovinare, e dopo aver premuto il pulsante, dice senza alcuna esitazione: "Ultimo". La parola è stata così azzeccata, lasciando però stupito Marco Liorni, che ha solo commentato un "Ma come antipatico?".

Le Roselle hanno subito cercato di correggere il tiro scusandosi: "Questa era preparata (…) Ci scusiamo con Ultimo, però era preparata". Le ha fatto eco Martina: "Antipatico per i giornalisti dai", alludendo forse alle polemiche con la classifica della sala stampa dello scorso Festival di Sanremo. Gaffe a parte, le tre ragazze di Viterbo hanno portato a casa il risultato, battendo i Cugiverba, campioni in carica dallo scorso 26 ottobre, anche se non sono poi riuscite ad accaparrarsi il montepremi finale accumulato (10.375 euro).

