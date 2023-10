Reazione a Catena, Marco Liorni promosso in prime time: scontro tra vip (a fin di bene) Stasera (sabato 7 ottobre) il quiz show torna su Rai 1 con una puntata speciale in prima serata: tanti personaggi famosi in gara per beneficenza

Sabato 7 ottobre alle 21.25 su Rai 1, gli appassionati di quiz televisivi non possono perdere assolutamente il secondo dei due speciali di Tutti giocano a Reazione a Catena, condotto con il consueto carisma da Marco Liorni. Questa iniziativa benefica riunisce vip e le loro famiglie per mettere alla prova la loro conoscenza della lingua italiana e divertirsi allo stesso tempo. Quattro squadre, composte da personaggi amati dal pubblico, si sfideranno per vincere, dimostrando affiatamento, velocità e intesa vincente, proprio come nella versione preserale di Reazione a Catena. L’obiettivo è accumulare il montepremi finale, che sarà devoluto in beneficenza, e in studio ci saranno alcune delle squadre più abili di questa stagione. Ecco tutte le anticipazioni di questa attesissima puntata.

Le anticipazioni del 7 ottobre della puntata di Reazione a Catena

Nel corso della serata, oltre alle classiche prove del gioco, sono previsti nuovi momenti pensati appositamente per l’occasione, in cui le parole saranno al centro dell’attenzione, con le loro molteplici sfumature e associazioni che le "incatenano." Tra le squadre vip dello speciale in onda sabato 7 ottobre, spiccano quella di Adriano Panatta, il celebre tennista, insieme alla moglie Anna e al fratello Claudio; quella di Simona Izzo, l’attrice e regista, con le sorelle Rossella e Fiamma; quella composta dagli attori de Il Paradiso delle Signore, Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Pietro Genuardi; e infine, quella di Valeria Marini, con la madre Gianna e il fratello Fabio. Sarà un’occasione imperdibile per vedere questi personaggi famosi mettersi alla prova in un contesto diverso dal solito.

Oltre alle emozionanti sfide del gioco, il pubblico sarà intrattenuto dall’ospite musicale Alex Britti, che promette di regalare agli spettatori esibizioni indimenticabili, e dalle incursioni comiche di Francesca Manzini, che aggiungeranno quel tocco di umorismo che renderà la serata ancora più piacevole. Reazione a Catena è prodotto nel Centro di Produzione Rai di Napoli, in collaborazione con la Sony Pictures Entertainment Srl, e la regia è affidata a Stefano Vicario.

Dove e quando vedere la puntata

Non perdete questo appuntamento divertente e solidale che unisce il quiz e il buon cuore in una serata di intrattenimento unica. Questa imperdibile puntata, all’insegna dell’amore verso il prossimo e con montepremi destinato totalmente alla benifienza, andrà in onda questa sera, sabato 7 ottobre alle07 ore 21.25 su Rai 1, alla conduzione il già noto e apprezzatissimo Marco Liorni. La puntata sarà inoltre disponibile in qualsiasi momento sul canale ufficiale di RaiPlay, per la visione in streaming.

