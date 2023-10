Reazione a catena, i Greentosi nuovi campioni col botto: vincita ricchissima Le campionesse pagano caro una penalizzazione ma escono di scena a mani piene e con il record di vincita singola più alta: quanto hanno vinto le squadre

Nuovo passaggio di testimone a Reazione a Catena, con i Greentosi che hanno eliminato le campionesse in carica, le Ciao Coach. Nella serata di ieri mercoledì 25 ottobre 2023 nello show di Marco Liorni su Rai 1 Federica, Giulia e Giuseppe da Acireale (provincia di Catania) si sono infatti imposti come la nuova squadra campione, aggiudicandosi l’incredibile cifra di 51.500 euro di montepremi alla loro prima apparizione, al termine di un intensissimo testa a testa con le rivali. Le Ciao Coach salutano Reazione a catena dopo appena una settimana per un errore che è costato la penalizzazione decisiva, ma con uno dei "bottini" più alti di sempre e un grande record. Scopriamo com’è andata e cosa è successo.

Reazione a catena: i Greentosi nuovi campioni

Nella puntata di ieri mercoledì 25 ottobre 2023 i Greentosi sono diventati la nuova squadra campione di Reazione a Catena. Federica, Giulia e Giuseppe hanno infatti eliminato le Ciao Coach al termine di un incredibile sfida giocata punto a punto che è rimasta in bilico fino all’ultimo. A costare caro alle campionesse in carica è stata una penalizzazione arrivata sul finale de "L’intesa vincente". Le Ciao Coach hanno infatti pagato a carissimo prezzo un errore nella composizione di una definizione: "Cosa – Si disegna – Manga – Zerocalcare". Lo pseudonimo di Michele Rech, il famoso fumettista italiano, risulta composto da due parole per quanto sia un unico nome d’arte. La penalizzazione è stata determinate per la sfida sfida, finita 5 a 4 in favore dei Greentosi, che si sono imposti come nuovi campioni.

Il trio siciliano si è presentato a "L’ultima catena" con un montepremi di partenza pari a 103mila euro, mai dimezzato fino all’ultima parola, quando Federica, Giulia e Giuseppe hanno deciso di non prendersi rischi e comprare il terzo elemento. Tra "Interno" e "X" i neo campioni hanno indovinato la parola "Prodotto", portandosi a casa l’incredibile cifra di 51.500 euro. Che esordio da sogno!.

Le Ciao Coach eliminate ma da record: quanto hanno vinto

Le Ciao Coach sono dunque arrivate ai saluti e hanno dovuto lasciare Reazione a catena. Le ormai ex campionesse avevano a loro eliminato le "Ridarelle" lo scorso 19 ottobre, e in una settimana da squadra campione hanno raccolto un bottino non indifferente. Eleonora, Claudia e Alessandra hanno infatti messo insieme tre vincite: la prima da 7.188 euro, la seconda da 60.500 euro e la terza da 1.183 euro, per un totale di ben 69.501 euro in gettoni d’oro. La seconda vittoria, in particolare, al momento è il record per la cifra singola più alta mai incassata nel 2023 a Reazione a catena.

Potrebbe interessarti anche