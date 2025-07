Reazione a Catena, i 'Gira e Rigira' fanno il record ma il web non perdona: "Non sanno giocare" Nella puntata del 19 luglio 2025 di Reazione a Catena, i Gira e Rigira incassano per la prima vlta. Ma non mancano le polemiche social.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

I ‘Gira e Rigira’ continuano a brillare a "Reazione a Catena", lo show di Pino Insegno che continua a macinare ascolti super nella fascia pomeridiana di Rai 1. I giovanissimi Naischel, Francesco e Ruben, tre amici di Prato, nella puntata in onda ieri – sabato 19 luglio 2025 – si sono confermati campioni e hanno risolto per la prima volta L’ultima catena, incassando però una vincita tutt’altro che allettante. Ecco cosa è successo.

Reazione a catena, cosa è successo nella puntata di ieri (19 luglio)

I Gira e rigiri, dopo aver eliminato le ‘Pane al pane’ nella puntata di venerdì sera, stavolta se la sono vista contro i ‘Venticelli’, team formato dai piemontesi Mariagrazia, Milena ed Emanuele. Il loro nome (piuttosto curioso) è dovuta a una gaffe commessa da Milena durante le prove che hanno preceduto la loro partecipazione al programma. Sbrigate le presentazioni iniziali, Insegno ha dato il via alla sfida tra i due team culminata con una straordinaria manche dell’Intesa Vincente, il game che testa l’affinità mentale delle squadre. Sia i campioni che gli sfidanti, infatti, hanno sfoderato prestazioni maiuscole, azzeccando una grandissima quantità di risposte, cosa che non si vedeva a Reazione a catena da diverse settimane. Alla fine a spuntala sono stati i Gira e Rigira che hanno fissato un nuovo record stagionale: 19 punti. Ai ‘Venticelli’ non sono bastati i 14 punti conquistati, ma vanno a casa registrando il punteggio più alto per una squadra eliminata in questa edizione del programma. "Devo dire una cosa, è stata davvero una grande partita – ha confessato Insegno prima di salutare gli sfidanti – succede, ma non così spesso di incontrare due squadre così forti".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il successo dei ‘Gira e Rigira’: quanto hanno vinto ieri

Durante il gioco finale, "L’Ultima Catena", il montepremi dei Gira e Rigira è calato da 124mila a 3.375 euro a causa di una lunga serie di errori. Il trio di campioni, inoltre, ha acquistato anche il Terzo Elemento nell’Ultima parola, riducendo la somma in palio a 1.938 euro. Le parole da collegare erano ‘Coda’ e ‘Sole’ e il termine da collegare iniziava per ‘Lu’ e finiva per ‘A’. I tre amici, dopo una rapida consultazione, hanno trovato la risposta vincente – Lucertola – portando a casa la prima vincita in gettoni d’oro della loro esperienza a Reazione a Catena.

Le reazioni dei social

Il popolo del web non ha risparmiato bordate neanche dopo il successo dei Gira e Rigira, campioni con portafoglio ma secondo molti penalizzati da un Ultima Catena eccessivamente difficile che li ha portati a vincere una somma abbastanza esigua: "Anche stasera i tre ragazzi sono stati massacrati. Che qualcuno faccia un’interrogazione parlamentare. La Rai è un servizio pubblico ed il più delle volte i soldi sembrano regalati" è il commento polemico di un fan. Un altro osserva: "Spesso catene vergognosamente facili. Ora mi sembrano un po’ bastarde ste parole". Qualcun altro è ancor più netto e boccia anche i tre giovani amici, che nelle due apparizioni a Reazione a Catena si sono dimostrati eccezionali all’Intesa vincente ma molto meno nell’Ultima catena: "Non sanno giocare.Era l’unica parola che avevano. Dovevano buttarsi senza comprare", oppure: "Fanno spesso dei giri mentali che intrippano troppo. Mi spiace perché sono bravi ma si perdono nel gioco finale".

Potrebbe interessarti anche