Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo 9 puntate di fila, I Meno Tre lasciano Reazione a catena. Ieri, mercoledì 23 ottobre, i campioni in carica del game show di Rai 1 hanno ceduto il passo agli sfidanti, I Dappertutto: Pierluigi, Luca e Valerie, tre giovani specializzandi in Oncologia. Il trio di futuri medici, è riuscito ad avere la meglio su Lorenzo, Alberto e Stefano, i, quali sicuramente faranno parte dell’imminente torneo dei campioni e, dopo aver vinto all’Intesa Vincente con 8 parole contro le 7 dei titolari, sono passati all’ultima manche, quella dell’Ultima Catena. "Magari ci rivedremo per la sfida dei campioni, visto quante puntate avete vinto. Complimenti", ha detto Pino Insegno, salutando I Meno Tre, poco prima di far accomodare i nuovi concorrenti alla postazione della fase finale.

Cuffie alle orecchie, i tre hanno debuttato con un montepremi di 89mila euro, cifra dimezzata tre volte, fino ad arrivare a 11.125 euro. Infine, con l’acquisto del Terzo Elemento, la somma si è ridotta ancora a 5.563 euro: la parola da indovinare doveva fare da ponte tra ‘Consiglio’ e ‘Gioconda’, e iniziava con ‘Se’ e finiva con ‘A’. Dopo alcuni istanti la soluzione, ‘Seduta‘, termine indovinato anche dalla stragrande maggioranza degli utenti sui social, dove non sono mancate le critiche sia ai vecchi campioni che a quelli nuovi, oltre allo ‘sfottò‘ per una gaffe di Pino Insegno.

Reazione a catena, social contro i campioni e la gaffe di Insegno

I Dappertutto sono i nuovi campioni di Reazione a Catena. Ieri sera, i tre specializzandi in Oncologia, hanno mandato a casa I Meno Tre, custodi del titolo per 9 puntate, e sono riusciti anche a vincere il primo gruzzoletto, 5.563 euro. Il trio di futuri dottori ha a disposizione ancora poche puntate per riuscire a conquistare un bella cifra, dato che il quiz show sta per arrivare al capolinea e cedere il passo a L’Eredità, in onda nella preserale di Rai 1 con Marco Liorni dal 4 di novembre prossimo. La vittoria dei tre amici, però, non è stata priva di critiche.

Sui social, e specialmente su X dove il pubblico si riunisce ogni sera per commentare la puntata, in molti hanno avuto da ridire, tirando in ballo anche I Meno Tre: "Mah! A me sembra che i nuovi "campioni" non hanno proprio voglia di giocare!", "Lezione di diritto, dai andate a pettinare le mucche per favore", "Secondo me gli ormai ex campioni si sono buttati fuori da soli, dopo che avevano tentato di farlo anche gli sfidanti", "Aho Scarsi proprio", "Si sono impegnati per perderla, i nuovi campioni quasi non ci credono".

Anche Pino Insegno è stata a sua volta travolto dalle critiche per una gaffe durante il gioco ‘Caccia la parola’, quando il termine da indovinare era ‘Giuggiole‘: "Ma le giuggiole son buone, castagne lessate con la buccia…". Peccato, però, che non si tratti di castagne ma di un altro frutto: "Le giuggiole sono dei frutti dolcissimi non le castagne lesse", "Le giuggiole sono castagne che strafalcione Pino!!!", hanno tuonato gli utenti social.

