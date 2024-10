Marco Liorni sarà l'anti-Maria De Filippi: la mossa a sorpresa della Rai. Cosa condurrà Il programma potrebbe andare in onda al sabato sera, contro Maria De Filippi e il suo C'è posta per te.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

In Rai già si fanno piani per i palinsesti del 2025. Ora che Tali e Quali non andrà in onda, per permettere a Carlo Conti di concentrarsi sul Festival di Sanremo, il sabato sera di Rai 1 resta sguarnito. Tra le alternative, a ‘tappare’ questo buco, l’azienda avrebbe pensato di rispolverare Ora o mai più, il talent dedicato ai cantanti caduti nel dimenticatoio, che fu cancellato (per molti ingiustamente) dopo la seconda edizione, seppur gli ascolti erano promettenti (17,3% di share in media). L’idea, spoilerata da Davide Maggio e confermata poi da TvBlog, sarebbe quella di rilanciare il programma contro il colosso C’è posta per te di Maria De Filippi, che già aveva sfidato in passato con buoni risultati. Dall’ultima edizione di Ora o mai più sono passati 5 anni, mentre la prima andò in onda nel 2018, entrambe sotto la conduzione di Amadeus, che ovviamente ora non potrà più ricoprire questo ruolo, diventato ormai un uomo Discovery. Per traghettare un nuovo successo del programma, quindi, servirà un altro showman e pare ci sia già un nome in pole position.

Marco Liorni alla conduzione di Ora o mai più: il talent torna su Rai 1

Potrebbe essere Marco Liorni l’uomo giusto per riportare in Tv Ora o mai più, il talent che dava una seconda chance ai cantanti di successo, spariti poi nel nulla come delle meteore. Il programma, ideato da Carlo Conti e Pasquale Romano (il ‘dottore’ di Affari tuoi), potrebbe essere riproposto nel 2025, e schierato contro C’è posta per te. Le due trasmissioni già si scontrarono i passato, e nella guerra degli ascolti, Rai 1 ne uscì a testa alta con l’allora conduzione di Amadeus, portando a casa un dignitosissimo 17,3% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La notizia di questo gran rispolvero è stata data da Davide Maggio, ma TvBlog, dopo averla confermata, ha fatto di più facendo il nome del possibile uomo Rai a cui andrà il timone del talent. A condurre la terza edizione di Ora o mai più ci sarà quindi Marco Liorni, pronto per ora a tornare nel preserale del primo canale con L’Eredità, da domenica 3 novembre 2024. Pare sarà proprio lui il volto giusto per mamma Rai, anche se inizialmente si era pensato a Stefano De Martino. L’ex di Amici, però, da gennaio sarà occupatissimo con Stasera tutto è possibile, in onda su Rai 2, e quindi niente da fare. Liorni, invece, è libero, dato che il suo promettente Chi può batterci?, dovrà aspettare ancora un po’ per vedere la luce, nonostante un discreto debutto riscontrato a settembre.

Potrebbe interessarti anche