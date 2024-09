Reazione a catena, bufera sulle campionesse: "Che fastidiose" Le Volta Pagina confermano il titolo ma cadono all'Ultima Catena, e i social polemizzano: "Che scarsone dai!".

Le Volta Pagina sono ancora le campionesse di Reazione a catena, ma nella puntata di ieri, domenica 15 settembre, non sono riuscite ad accaparrarsi il montepremi. Le tre amiche di Reggio Emilia, appassionate di lettura, sono state sfidate da Le Campanelle, ossia Eleonora, Mallica e Laura da Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. Dopo i primi quiz, le due squadre si sono confrontate all’Intesa Vincente, dove a iniziare sono state le sfidanti, con 5 secondi di anticipo ‘zottati’ alle veterane. Nonostante questo vantaggio, il match è stato vinto proprio da queste ultime, che per la decima volta sono sbarcate all’Ultima Catena, con un montepremi di 112mila euro. Errore dopo errore, però, il bottino è sceso drasticamente a 7mila euro: poi, con l’acquisto del Terzo Elemento è calato ancora a 3.500. A questo punto, Le Volta Pagina hanno provato a indovinare la parola ponte per collegare ‘Pericolo’ a ‘Temporale’ e la loro scelta è caduta su ‘Temporaneo’. Purtroppo la risposta era sbagliata: quella corretta era ‘Teschio‘, inteso come segnale di pericolo e parte del corpo che contiene l’osso ‘temporale’. Sui social sono stati in tanti ad aver indovinato, e in molti ad aver criticato il trio emiliano.

Le Volta Pagina ancora sul podio, social polemici: " Che scarsone dai!"

Ancora polemiche sui social dopo la puntata di Reazione a catena di ieri. A confermarsi campionesse del game show di Rai 1 sono state Le Volta Pagina, giunte alla loro decima puntata: nonostante siano riuscite ad arrivare all’Ultima Catena, però, le tre amiche di Reggio Emilia non hanno indovinato la parola finale e hanno dovuto dire addio al montepremi. Tanta delusione, ovviamente, mentre su X, dove ogni sera il pubblico del programma si riunisce per commentare la puntata, in molti avevano azzeccato la soluzione. Come al solito, poi, non è mancato neanche chi ha sollevato l’ennesima polemica, criticando le campionesse: "Cioè non hanno indovinato? Che scarsone dai!", "Ma l’avrebbe indovinato un bambino!", "Però fanno sempre le furbette, iniziano a parlare prima", "Tranquille. Avete solo disintegrato il montepremi", "Veramente scarse nella catena finale", "Che fastidiose, non riesco davvero reggerle".

