Beckham: su Netflix arriva la serie sulla vita dell'ex calciatore inglese Tanti dettagli poco noti e retroscena sulla vita dell'icona del calcio, dello spettacolo e della moda. Scopriamo i segreti che si celano dietro il suo successo

Beckham è una docuserie in quattro parti che mostra i retroscena di una star del calcio mondiale e icona culturale. David Beckham è una delle figure più note del pianeta, tuttavia pochi lo conoscono veramente. Dagli umili inizi tra la classe operaia di East London, con la sua volontà e determinazione a vincere e tramite la battaglia per trovare un equilibrio tra ambizione, amore e famiglia, la storia di David è un susseguirsi di enormi alti e bassi, sia in campo che fuori, dai successi con Manchester United, Real Madrid e Milan, al matrimonio sotto i riflettori con l’ex Spice Girls Victoria Adams.

