Paura per Re Carlo, ricoverato dopo la cura contro il cancro. La corsa in ospedale senza Camilla Il sovrano in ospedale per effetti collaterali dovuti alle cure antitumorali. La visita di Stato in programma ad aprile in Italia non sarebbe in discussione.

Il percorso di cura di Re Carlo ha osservato una inaspettata battuta d’arresto. Il sovrano britannico, 76 anni, ieri è stato ricoverato brevemente in ospedale a causa di "effetti collaterali" causati dal trattamento contro il cancro a cui è stato sottoposto. Lo ha annunciato Buckingham Palace in una nota nella quale è stato comunicato l’annullamento di tutti gli impegni del Re in programma ieri e nella giornata odierna.

Re Carlo in ospedale, "effetti collaterali" dopo terapia contro il tumore

Carlo III oggi avrebbe dovuto essere a Birmingham per quattro impegni pubblici, tra cui una tournée del Royal Ballet della città. La sua agenda, come detto, è stata annullata a causa di non precisati effetti collaterali accusati dopo una seduta di terapia anti-tumorale a cui si è sottoposto. Nella dichiarazione rilasciata da Buckingham Palace si legge: "A seguito di un trattamento medico programmato e in corso per il cancro questa mattina, il Re ha manifestato effetti collaterali temporanei che hanno richiesto un breve periodo di osservazione in ospedale". La dichiarazione prosegue: "Sua Maestà è ora tornato a Clarence House e, come misura precauzionale, in seguito al parere medico, anche il programma di domani (oggi, ndr) verrà riprogrammato. Sua Maestà desidera inviare le sue scuse a tutti coloro che potrebbero essere rimasti delusi o arrecati disagio a causa di ciò".

La corsa in ospedale senza Camilla

Secondo quanto si legge su ‘The Sun’, Re Carlo è stato trasportato in ospedale in auto e non con un mezzo di soccorso. Inoltre, pare che con lui non ci fosse la Regina Camilla. Sebbene Buckingham Palace abbia dichiarato che non rilascerà dichiarazioni sugli effetti collaterali patiti dal Re, dal Palazzo filtra un cauto ottimismo, considerandoli conseguenze non rare nei pazienti affetti da cancro. Al momento la sua visita di Stato in Italia, in programma il 9 aprile 2025, non sembra essere in discussione. Ma il team medico che segue il sovrano, ovviamente, valuterà le sue conduzioni a ridosso della partenza.

La malattia di Carlo è stata resa pubblica nel febbraio 2024, quando Buckingham Palace annunciò per la prima volta che il Re soffriva di una forma di cancro, senza però rivelare i dettagli della patologia tumorale che l’ha colpito. Il sovrano è rimasto lontano dalla vita pubblica per due mesi, pur continuando a occuparsi degli affari di Stato, per poi riprendere parte dei suoi impegni ad aprile 2024.

