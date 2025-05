Rai, tutte le novità di maggio: Eurovision, Milly Carlucci e fiction con sorprese internazionali Grandi appuntamenti sulla Tv pubblica: da perdere l'Eurovision Song Contest e il remake americano di Doc – Nelle tue mani.

Il mese di maggio in Rai si apre con un sacco di novità: dall’Eurovision Song Contest 2025, con la finalissima del 17 maggio su Rai 1, passando per Gerri, il nuovo crime di Rai 1, Milly Carlucci con Sognando… Ballando con le stelle, e le risate di Audiscion, la gara comica condotta da Gigi, Ross e Elisabetta Gregoraci. Al via a fine mese anche il remake americano di Doc – Nelle tue mani, firmato Fox e, dal 14 maggio su Rai 3 torna Piero Chiambretti con Donne sull’orlo di una crisi di nervi, mentre due giorni dopo Mario Tozzi riprende il viaggio di Sapiens – Un solo pianeta. Chiude il mese Domenico Iannacone con Che ci faccio qui, un docu-racconto in tre puntate che porta in TV l’Italia invisibile, autentica, fragile ma resistente. Trovate tutto nel video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

