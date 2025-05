‘Gerri’, la serie tv su Rai1: quante puntate sono, quando finisce, anticipazioni Stasera in tv su Rai 1 arriva il nuovo poliziotto di origine Rom interpretato da Giulio Beranek: ecco trama, cast e tutte le info sulla nuova fiction.

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

In arrivo su Rai Uno, a partire da lunedì 5 maggio, la nuova fiction italiana Gerri. La serie propone al pubblico della prima rete Rai che tanto ama le fiction, un nuovo investigatore che, tra crimini, misteri e casi da risolvere, cercherà di conquistare i telespettatori. A dare il volto a questo nuovo poliziotto "made in Puglia" è l’attore tarantino di nascita, Giulio Beranek, che interpreta un investigatore 35enne di origine rom, brillante ma tormentato da un passato di abbandono e da eventi della sua infanzia che non riesce a ricostruire, ma che saranno al centro della serie insieme ai vari casi di puntata. A lavorare fianco a fianco con Gregorio Esposito, per tutti Gerri, è la vice ispettrice appena arrivata in Puglia da Roma, Lea Coen con cui si creerà una complicità speciale, interpretata da Valentina Romani. A completare il cast ci sono: Fabrizio Ferracane, Roberta Caronia, Irene Ferri, Lorenzo Adorni, Lorenzo Aloi, Cristina Pellegrino, Tony Laudadio, Cristina Cappelli, Carlotta Natoli e Massimo Wertmüller.

Gerri, anticipazioni prima puntata (lunedì 5 maggio)

Ma cosa vedremo nella prima puntata della fiction Gerri, in onda lunedì 5 maggio in prima serata su Rai Uno?

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La serie è ambientata a Trani, in pieno inverno. Il corpo senza vita di una ragazzina viene ritrovato lungo una spiaggia deserta. Si scopre che la giovane è la rampolla di una famiglia importante, si chiama Rossella Albani è figlia di un avvocato molto potente. Le indagini si concentrano sui rapporti che la famiglia Albani ha con altre famiglie in vista, come la famiglia Longo e quella del senatore La Guardia. Ma Gerri sceglie invece di percorrere un’altra pista, dopo aver parlato con la migliore amica della vittima. Nel frattempo, il diretto superiore, ma anche fidato amico di Gerri, Marinetti, preoccupato per le inquietudini dell’ispettore decide di indagare sul passato che lo tormenta ma che non riesce del tutto a ricordare.

Nel secondo episodio della prima puntata della fiction Gerri di Rai Uno ci ritroviamo invece nella notte di Natale. Gerri e Lea, sono gli unici rimasti di turno in Questura, e si devono recare in un deposito abbandonato dove hanno segnalato dei colpi d’arma da fuoco. Qui scoprono che a sparare è stata l’arma di una loro collega, che poi è scomparsa. Nel corso dell’indagine Gerri e Lea finiranno a Villa del Possibile, una struttura che accoglie donne in difficoltà e che però nasconde anche molti segreti.

Gerri, la serie tv di Rai 1: quante puntate sono e quando finisce

Le puntate della serie tv Gerri sono quattro, ognuna della durata di circa 120 minuti. Rai 1 ne manderà in onda una ogni lunedì (alle ore 21.30) a partire dal 5 maggio e fino al 26 maggio, data del finale della prima stagione. Questo il calendario completo della serie:

prima puntata: lunedì 5 maggio 2025

seconda puntata: lunedì 12 maggio 2025

terza puntata: lunedì 19 maggio 2025

quarta puntata: lunedì 26 maggio 2025

Potrebbe interessarti anche