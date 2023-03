850 vip sotto osservazione: la maxi indagine della Rai La tv di Stato sta mettendo a punto un nuovo sistema di valutazione dell'indice di gradimento dei personaggi pubblici tramite una serie di sondaggi.

Fonte: Ufficio Stampa Rai

In un mondo in cui ogni giorno compaiono nuove (presunte) celebrità e in cui grazie ai social network ognuno può diventare un vip, la Rai ha in serbo un nuovo grande progetto per capire chi sono i personaggi davvero meritevoli di continuare la propria carriera in televisione e di chi, invece, potremmo fare decisamente a meno. I vertici di Viale Mazzini hanno infatti in programma di mettere in piedi un importante sistema di valutazione delle celebrities, basato su sondaggi e interviste.

La Rai mette sotto osservazione le celebrità

Come rivelato in un articolo di Repubblica, infatti, la Rai è al lavoro per creare un progetto di "monitoraggio continuativo", che permetta ai vertici della tv si Stato di indagare sul livello di popolarità e di gradimento da parte del pubblico di numerosi volti del mondo dello spettacolo. In particolare, saranno ben 850 i personaggi televisivi a finire sotto osservazione, in modo da poter stilare, al termine dell’indagine, una sorta di classifica delle celebrità più apprezzate dagli italiani e, in particolare, dai telespettatori della Rai. L’obiettivo di questi sondaggi è capire, per ognuno dei personaggi, quanto sono conosciuti dal pubblico, quando sono seguiti, se sono considerati bravi o meno nel loro lavoro, e se il pubblico è più o meno stanco di vederli sul piccolo schermo. Insomma, la tv di Stato vuole indagare sulla reputazione di ognuno di loro. In questo modo, nel momento in cui si renderà necessario individuare il personaggio giusto a cui affidare la conduzione di un programma, scegliere gli ospiti per le diverse trasmissioni o gli attori per una nuova fiction, basterà consultare l’indice di gradimento da parte del pubblico.

I sondaggi

Per questo nuovo e ambizioso progetto, la Rai è alla ricerca di una società specializzata in sondaggi, e sono già numerose le aziende che stanno avanzando le proprie proposte per soddisfare la richiesta. Sappiamo che la v di Stato ha a disposizione circa 95mila euro per realizzare l’indagine: metà della cifra sarà utilizzata per un anno di sondaggi, mentre l’altra metà viene accantonata per un eventuale rinnovo per l’anno successivo. A finire sotto osservazione sono tutte le categorie appartenenti al mondo dello spettacolo, e in particolare della televisione: attori di cinema, fiction e teatro, conduttori, comici, giornalisti di tutte le categorie, cantanti, artisti, esponenti del mondo della cultura, sportivi, chef, influencer, content creator e chi più ne ha più ne metta. L’indagine si concentra su 850 personaggi, di cui 400 scelti dalla stessa Rai e i rimanenti indicati dalla società di sondaggi. Ognuno di loro verrà giudicato da 1000 persone a campione, di età superiore ai 16 anni, che potranno fornire il loro indice di gradimento. Il tutto per un totale di 20 sondaggi all’anno, arrivando quindi fino a due al mese.

