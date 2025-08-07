Rai, incubo Gerry Scotti: anche Rai 2 stravolge la programmazione (dopo Affari Tuoi). Cosa cambia Il secondo canale ha scelto di correre ai ripari per contrastare lo strapotere de La Ruota della Fortuna. Anticipati i programmi in prima serata. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Prima Affari Tuoi, poi questo. La Rai corre decisamente ai ripari dopo in numeri clamorosi fatti registrate da La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. E così, anticipato il debutto di Affari Tuoi al 2 settembre – con buona pace di De Martino – Viale Mazzini ha scelto di spostare in blocco anche l’inizio del prime time di Rai 2. In sostanza, nel mese di agosto la prima serata sul secondo canale sarà usata (almeno nelle intenzioni) come antidoto allo strapotere del programma di Scotti. In attesa che De Martino torni per dare battaglia vera al collega. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Rai 2, la mossa ‘contro’ Gerry Scotti e l’anticipo della prima serata

Non hanno voluto attendere oltre, i vertici Rai. Troppo alti, si vede, i numeri del game show Mediaset La Ruota della Fortuna, che in queste settimane sta letteralmente monopolizzando lo share dell’access prime time. Ecco allora spiegata la scelta di richiamare De Martino già il 2 settembre (e non il 7, come da piani). E poi la decisione, trapelata in queste ore, di anticipare l’orario della prima serata su Rai 2.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Insomma, da lunedì 11 agosto il prime time sul 2 prenderà il via alle 21.05, mentre verrà messo in pausa TG2 Post – che finora copriva la fascia 21-21.20. In questo modo, si spera, il canale potrà richiamare una buona fetta di pubblico in anticipo. Anche grazie a una programmazione di prime visioni di tutto rispetto.

Le prime visioni ad agosto su Rai 2

Si parte da domenica 17 e domenica 24 agosto, che vedrà andare in onda su Rai 2 gli ultimi episodi di "Will Trent", agente speciale del GBI di Atlanta. Poi lunedì 18 (e il 25 agosto) ci saranno nuovi casi nella serie tv "Elsbeth", con Carrie Preston che riuscirà finalmente a mettere spalle al muro il giudice Milton Crawford. Martedì 19 agosto, invece, tornerà "Squadra Speciale Cobra 11", con gli ultimi tre film che completano una delle serie più longeve di sempre.

A seguire, giovedì 21 agosto, la prima serata Rai 2 dirà addio a "Delitti In Paradiso", poliziesco della BBC in stile Agatha Christie. Infine, venerdì 22 agosto ci saranno gli ultimi due appuntamenti con "The Americas", la serie naturalistica narrata da Tom Hanks che andrà alla scoperta della West Coast americana e della Patagonia.

Quanto al sabato estivo di Rai 2, che da anni si colora di ‘giallo’, saranno tantissimi i titoli memorabili in prima serata: "Vendicherò mia madre" (sabato 23 agosto), "Folle ossessione" (sabato 30 agosto) e "Alla ricerca di mia figlia" (sabato 6 settembre), un thriller ambientato in Florida con protagonista la madre di una ventenne rapita. E per concludere, il 5 settembre su Rai 2 andrà in onda "Royal-ish – Principessa per caso".

Potrebbe interessarti anche