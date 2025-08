Affari tuoi, De Martino pronto a tornare in anticipo. Cosa succede (e perché c’entra Gerry Scotti) Il successo de La Ruota della Fortuna, su Canale 5, avrebbe messo sull'attenti i vertici della Rai. E ora per l'ex ballerino si prospetta una scelta difficile. Ecco i dettagli.

Gerry Scotti guasta le feste a De Martino. Il conduttore Mediaset, che in queste settimane sta sbancando al timone de La Ruota della Fortuna, potrebbe costringere la Rai a richiamare prima del previsto l’ex ballerino. Insomma, a Viale Mazzini si starebbe ragionando sulla mossa migliore per arginare lo strapotere di Canale 5 in questi mesi estivi. E la soluzione sembra passare proprio dal mattatore De Martino. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Affari Tuoi, lo ‘smacco’ di Gerry Scotti a De Martino

Stefano De Martino sta percorrendo in lungo e in largo l’Italia, con un tour teatrale che si concluderà solo il 31 agosto prossimo. Poi, secondo i piani Rai iniziali, il conduttore di Affari Tuoi avrebbe dovuto riprendere le redini del programma a partire dal 7 settembre 2025. Questo, però, prima che Gerry Scotti si mettesse di traverso. Perché il successo clamoroso de La Ruota della Fortuna – che sta toccando picchi del 30% di share in queste settimane – potrebbe sconvolgere decisamente i piani di Stefano e della Rai tutta.

Insieme, il programma di Gerry e Temptation Island hanno regalato a Canale 5 il 24% di share di media nelle 24 ore, lasciando a Viale Mazzini un misero 15%. Numeri preoccupanti, questi, che avrebbero generato riflessioni non banali tra i vertici della rete pubblica. Tra le ipotesi più probabili, come detto, c’è adesso quella di far tornare De Martino in anticipo. Magari già il 2 settembre prossimo.

Gli impegni di De Martino e le ipotesi sul tavolo Rai

In tal senso, il 2 settembre sembra essere il limite massimo a cui la Rai potrà spingersi. Perché fino al 31 De Martino sarà in tour. E l’1 il conduttore è atteso al Teatro delle Vittorie per le prove tv di Affari Tuoi, dato che ci sarà una nuova scenografia da provare, con nuove posizioni delle telecamere da memorizzare. Si arriva quindi al 2, giorni in cui Stefano potrebbe registrare in anticipo sui tempi la prima puntata del gioco dei pacchi. Da trasmettere poi la sera stessa. A meno che, con una mossa rischiosissima, la Rai non decida di esordire con una primissima puntata in diretta.

Tutte le ipotesi al momento sono sul tavolo. Ma è certo che Gerry Scotti ha dato parecchio da pensare alla Rai. E anche quando Affari Tuoi sarà tornato a regime, ci si attende uno scontro non indifferente su quella fascia oraria. Almeno fino a novembre, quando Striscia la Notizia riprenderà il suo posto in palinsesto, spodestando così il game show Mediaset.

