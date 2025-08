Affari Tuoi, cambia il regolamento: arriva il pacco nero (che befferà il Dottore). Di cosa si tratta Filtrano ulteriori dettagli sulla prossima stagione del gioco dei pacchi. A quanto si dice, una nuova variabile imprevedibile potrebbe sconvolgere tutto. Ecco i particolari.

Fervono i preparativi per la nuova stagione di Affari Tuoi, attesa fra circa un mese su Rai 1. Dopo il video promo di ieri, con De Martino accompagnato dalla mascotte Gennarino, oggi si è diffusa una voce clamorosa su un possibile cambio di regolamento nel gioco. Pare infatti che verrà introdotto il cosiddetto ‘pacco nero’, con il fine di creare (potenzialmente) colpi di scena ancora più imprevedibili. Mentre non è ancora chiaro se la messa in onda di Affari Tuoi, a settembre, verrà davvero anticipata per stare al passo con i rivali di Mediaset. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Affari Tuoi, cos’è il pacco nero e perché mette nei guai il Dottore

Tra i corridoi Rai, e nel marasma dei commenti social, si fa largo una novità clamorosa che riguarda il regolamento del prossimo Affari Tuoi. Il programma dei pacchi, rilanciato alla grande dalla conduzione impeccabile di Stefano De Martino, potrebbe infatti introdurre da settembre il cosiddetto ‘pacco nero’ tra i vari pacchi delle Regioni.

Stando alle prime indiscrezioni, il nuovo pacco dovrebbe sostituire il premio da 5mila euro, ma il suo contenuto sarà sconosciuto a tutti quanti. Compreso l’onnisciente Dottore. Si introduce quindi una variabile imprevedibile, che potrebbe impedire all’interlocutore telefonico di De Martino di tirare i suoi fili come al solito. A quanto pare, il pacco nero assumerà un valore compreso tra 0 e 300 mila euro. Valore che sarà determinato di volta in colta dal Notaio, tramite un apposito sorteggio. Ma al momento, è bene sottolinearlo, non abbiamo ancora certezze assolute su questo nuovo meccanismo di gioco.

L’ipotesi ritorno anticipato per Affari Tuoi

Intanto in Rai si discute sulla possibilità di anticipare o meno Affari Tuoi rispetto alla tabella di marcia iniziale. Da palinsesto, il gioco di De Martino avrebbe dovuto debuttare il 7 settembre prossimo. Ma il successo clamoroso di Gerry Scotti con La ruota della Fortuna, su Canale 5, potrebbe aver convito i vertici di Viale Mazzini a spostare il debutto di Affari Tuoi addirittura al 2 settembre.

Scotti sta infatti ottenendo picchi di share del 30%, in queste settimane. E a settembre potrebbe avere già fidelizzato una fetta di pubblico, a quel punto restia ad abbandonare La Ruota per Affari Tuoi. In ogni caso, De Martino sarà al Teatro delle Vittorie il 1°settembre per le prove generali. Poi si vedrà: il 2 potrebbe avvenire la prima registrazione, con la messa in onda la sera stessa. Oppure, dice qualcuno, la Rai potrebbe azzardare un primissimo episodio in diretta tv. Ma per i dettagli ci tocca attendere ulteriori conferme.

