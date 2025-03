Rai, le serie tv in arrivo: Luisa Ranieri torna in tv (senza Lolita Lobosco) e Luca Argentero si riprende Doc Tante fiction nuove e ritorni attesissimi dal pubblico nei prossimi mesi. Da 'La Preside' a 'Doc 4 - Nelle tue mani' fino a Mare Fuori 5 in arrivo a fine marzo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La stagione 2025/2026 di Rai Fiction si preannuncia ricca di titoli imperdibili, tra nuove storie e attesi ritorni. Luisa Ranieri si conferma protagonista assoluta del piccolo schermo, ma questa volta con un progetto inedito. Accanto a lei, tante produzioni che spaziano tra generi diversi, offrendo al pubblico storie avvincenti e personaggi indimenticabili.

Rai 1, Luisa Ranieri protagonista della fiction La Preside

Dopo il successo di Le Indagini di Lolita Lobosco, Luisa Ranieri cambia completamente ruolo e si cala nei panni della dirigente scolastica Eugenia Carfora nella nuova serie La Preside. La fiction, diretta da Luca Miniero e prodotta da Bibi Film con la Zocotoco di Luca Zingaretti (marito della Ranieri), racconta la storia vera di Eugenia Carfora, una preside impegnata nella riqualificazione di una scuola situata in una piazza di spaccio a Caivano. Per interpretare al meglio questo personaggio forte e determinato, Ranieri ha anche cambiato look, tingendosi i capelli di biondo. Le riprese sono iniziare a fine febbraio, la serie tv è attesa su Rai 1 il prossimo anno. Miniero firma anche la regia di Noi del Rione Sanità, un’altra fiction in arrivo che porterà sullo schermo la storia di un prete anticamorra interpretato da Carmine Recano.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le altre serie tv in arrivo su Rai 1: La Famiglia Panini e L’invisibile

Un altro titolo di grande interesse è La Famiglia Panini, una fiction prodotta da Indigo Film e tratta dal romanzo L’album dei sogni di Luigi Garlando. Ambientata a Modena, racconterà la storia dell’azienda che ha rivoluzionato il mondo delle figurine, con particolare attenzione alla figura della matriarca Olga Cuochi. Per la prima volta su Rai 1 debutterà CamFilm, la casa di produzione di Camilla Nesbitt, con la fiction L’invisibile, che narrerà la cattura di Matteo Messina Denaro.

Tra i titoli in arrivo figurano anche Balene, 170 Giorni – Il rapimento di Farouk Kassam, una coproduzione internazionale dedicata a Kabul e il tv movie Rosso Volante, incentrato sulla figura del campione di bob Eugenio Monti, interpretato da Giorgio Pasotti. Inoltre, Alessio Vassallo sarà il protagonista de L’Altro Ispettore, una nuova serie ambientata a Lucca che seguirà le indagini di un ispettore del lavoro.

I grandi ritorni: da Un Professore a Doc – Nelle tue mani 4

In autunno torneranno alcune delle fiction più amate dal pubblico. Tra i titoli confermati ci sono Un Professore 3, con Alessandro Gassman, Cuori 3, Il Commissario Ricciardi 3 e Màkari 4. Grande attesa anche per la nuova stagione di Sandokan, che potrebbe però slittare direttamente al 2026. Inoltre, Rai Fiction ha già confermato i nuovi capitoli di Don Matteo, Blanca, Lea – Un Nuovo Giorno e I Casi di Teresa Battaglia, che tornerà con il terzo capitolo intitolato Figlia della Cenere. Confermatissima anche Doc – Nelle tue Mani, la serie culto con Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti. Le riprese della quarta – attesissima – stagione sono in programma per maggio 2025. La messa in onda è prevista su Rai 1 a gennaio 2026.

Le novità di Rai 2 e RaiPlay: da Mare fuori 5 a Memoriae

Rai 2 accoglierà la quinta stagione di Mare Fuori, che andrà in onda dal 26 marzo, con i primi sei episodi disponibili su RaiPlay dal 12 marzo. Inoltre, potrebbe arrivare un nuovo protagonista a sostituire Rocco Schiavone, la cui sesta stagione si concluderà a breve: Il Commissario Cagnez, una nuova serie originale scritta da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, già ideatori de La Porta Rossa.

Infine, su RaiPlay saranno disponibili in esclusiva due nuove serie: Memoriae, un progetto distopico, e Strade Maestre, uno young adult che seguirà le vicende di un gruppo di studenti all’ultimo anno di liceo in viaggio per l’Italia.

Con tante novità e attesi ritorni, la stagione 2025/2026 delle fiction Rai si prospetta ricca di emozioni, confermando la qualità e la varietà dell’offerta televisiva italiana.

Potrebbe interessarti anche