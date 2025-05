Doc, il successo di Luca Argentero nel mondo non si ferma: in arrivo un remake dal Messico La fiction dei record Rai ispirata alla storia del dottor Piccioni continua a conquistare il pubblico oltreoceano: dopo la versione USA ecco quella messicana

Doc – Nelle tue mani fa il giro del mondo. Il successo della fiction dei record Rai, infatti, non sembra destinato a fermarsi. La serie con valsa il Ciak d’oro a Luca Argentero continua infatti a conquistare il pubblico internazionale. Dopo alcuni adattamenti europei e la più recente versione USA con protagonista Molly Parker (che ha debuttato su Rai 1 lo scorso martedì), infatti, Doc sbarcherà anche in Messico. Scopriamo tutti i dettagli.

Doc – Nelle tue mani: il successo di Luca Argentero

Ispirata alla storia vera del dottor Pierdante Piccioni, ex primario dei Pronto Soccorso di Lodi e Codogno (dove tuttora lavora) che perse la memoria di ben 12 anni in seguito a un incidente stradale, Doc – Nelle tue mani ha debuttato nel 2020 su Rai 1 e da allora il successo non si più fermato. Luca Argentero – nei panni del protagonista, il dottor Andrea Fanti – è diventato sinonimo di ascolti tv alle stelle per le reti della tv di Stato e la fiction ha toccato numeri da record nelle prime stagioni (proprio in questi giorni sono iniziate le riprese della quarta).

Quello di Doc è stato un successo travolgente che ha attirato l’attenzione anche delle emittenti e delle case di produzione internazionali. La serie ha varcato i confini italiani ed è andata in onda in Spagna, Portogallo, Germania e Austria, Francia, Inghilterra e in America Latina. In Slovacchia è stato realizzato un remake, trasmesso dal 2022. Lo stesso hanno fatto Repubblica Ceca e Russia con un adattamento locale andato in onda negli anni successivi. Nel 2025 la versione statunitense di Doc – annunciata nel 2023 – è finalmente sbarcata su Fox. La serie USA (con una protagonista al femminile, Molly Parker, al posto di Luca Argentero) è appena approdata anche in Italia e ha esordito in prima serata su Rai 1 lo scorso martedì.

Il nuovo remake messicano: cosa sappiamo

Dopo la versione USA targato FOX, Doc – Nelle tue mani parlerà anche spagnolo. Come anticipato, infatti, la fiction Rai sbarcherà anche in Messico, dove sono iniziati i lavori per un adattamento locale. La serie sarà prodotta da Sony Pictures Television ed è già stata presentata ufficialmente ai Los Angeles Screenings agli annunci delle nuove produzioni. Il "Luca Argentero" messicano sarà Juan Pablo Medina, che vestirà i panni del dottor Andrés Ferrara. Al suo fianco ci sarà un cast stellare per il pubblico messicano: Gabriela de la Garza, Stephanie Cayo, Iván Sánchez, Erick Chapa e Giuseppe Gamba, il tutto sotto la direzione di Fran Franco, Andrés López e Harold Ariza.

