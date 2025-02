Giancarlo Magalli, il dettaglio choc sul divorzio da Valeria Donati: “Mi ha tradito con un disgraziato” A La Volta Buona il conduttore ha ricordato la separazione dalla moglie. Lei si era invaghita dello psichiatra che l'aveva in cura. Ma oggi tra i due è tornato il sereno.

Spuntano nuovi scheletri nell’armadio di Giancarlo Magalli. Non suoi, in realtà, ma dell’ex moglie Valeria Donati, che lo avrebbe tradito anni fa per un altro uomo. Oggi il conduttore ne ha parlato a La Volta Buona, sconvolgendo la Balivo con il racconto di come l’ex fu ‘circuita’ da un medico, uno psichiatra, che avrebbe dovuto aiutarla a rimettersi in piedi (e invece l’ha sedotta). Nonostante questo, però, sembra che adesso i rapporti tra Magalli e la Donati siano tornati pacifici. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Giancarlo Magalli, il racconto choc sul tradimento della moglie

A tu per tu con Caterina Balivo, oggi pomeriggio, il conduttore Giancarlo Magalli ha fatto un’incursione (inattesa) nella sua vita passata. Ha parlato del tradimento dell’ex moglie Valeria Donati, che anni fa ha messo la parola fine al loro matrimonio. "C’entra sempre qualcuno in un modo o nell’altro", ha esordito Magalli. "Nella nostra separazione ci è entrato un disgraziato, una persona orribile, che ha sfruttato il suo ruolo. Era un medico psichiatra che doveva aiutarla a superare un momento di stress e invece fece tutt’altro. La convinse che la nostra storia era sbagliata, che doveva interromperla".

Ma non è tutto. Dopo aver convinto Valeria Donati a troncare il rapporto, lo psichiatra avrebbe fatto anche di peggio. "Si scoprì che questi buoni consigli li dava perché voleva approfittarsene…purtroppo sono stati insieme, io mi feci da parte e quello fu il più grande dolore della mia vita", ha aggiunto il conduttore. "E anche per lei, perché lui si rivelò ‘poca cosa’. Lei pensava di essere innamorata di lui. Chi lavora con il cervello degli altri sa anche come manovrarlo"

Lo scontro con il medico e la ‘pace’ tra Magalli e Valeria Donati

"Io lo incontrai", ha proseguito Magalli in studio, "sono stato molto signorile dicendogli ‘Se non te ne vai ti meno qua’. Lo odiavo a morte. Sono andato anche all’ordine dei medici per denunciarlo. Un medico non può innamorarsi di una paziente, non è etico. Mi dissero ‘Che lo denunci a fare? Al massimo gli facciamo una lettera’. Insomma la vicenda si è conclusa malissimo, ma almeno Giancarlo e l’ex moglie sono rimasti amici.

"Provai a riconquistarla, aspettai che questo sciagurato si levasse di mezzo", ha concluso il conduttore, "lei si accorse che non era la persona giusta. A quel punto l’amicizia è tornata, ma non tornammo insieme. Ci vediamo sempre, siamo rimasti amici". E con un tocco di nostalgia, Magalli ha anche aggiunto: "Lei è stata il mio grande amore, è una persona a cui voglio ancora molto bene. La qualità del bene è cambiata. Passiamo i Natali insieme con il suo attuale fidanzato che è una persona per bene. Forse è un po’ geloso, siamo stati insieme per più di 20 anni. Quando c’è lui e raccontiamo i ricordi mi sento un po’ in imbarazzo".

