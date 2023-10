Quarto Grado, da Saman Abbas all’omicidio di Pierina: anticipazioni Nuovo appuntamento questa sera con il programma di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tra i casi gialli di cronaca più discussi e ancora irrisolti.

Questa sera, venerdì 27 ottobre, nuovo appuntamento con Quarto Grado, il talk show investigativo condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Rete 4. Il programma a cura di Siria Magri tornerà sul giallo di Pierina Paganelli, per poi passare ai nuovi sviluppi sull’omicidio di Saman Abbas. In studio interverranno alcuni esperti e ospiti di puntata. Vediamo qualche anticipazione in più.

Quarto Grado: anticipazioni del 27 ottobre

Questa sera, affronterà nuovamente il giallo di Pierina Paganelli, la signora di 78 anni uccisa a coltellate a Rimini e ritrovata nel garage del proprio condominio. Rispetto a ciò che era emerso nella prima parte delle indagini, le coltellate inferte alla donna non sono 17 ma molte di più: sono emerse infatti ben 29 coltellate, una brutale aggressione che ancora non trova un colpevole.

Tra i sospettati ci sono la nuora Manuela con il fratello Loris, e il presunto amante di Manuela ovvero il vicino di casa Louis, anche se al momento la procura non esclude alcuna ipotesi. Si continua a indagare a fondo sull’efferato omicidio e nel frattempo, lo scorso weekend, è avvenuto un faccia a faccia tra le persone sospette, con i consulenti che hanno confrontato e incrociato le loro versioni: ci saranno delle contraddizioni?

Quarto Grado incentrerà poi la puntata sul caso di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana uccisa il 30 aprile 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. A processo ci sono ben cinque familiari della ragazza con la grave accusa di omicidio volontario e soppressione di cadavere: lo zio Danish, il padre Shabbar, la madre Nazia (ancora latitante) e i cugini Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz.

Il movente dell’omicidio è stata la ribellione della ragazza nei confronti di un matrimonio combinato da parte della sua famiglia con un cugino pakistano. Saman voleva essere semplicemente libera di divere la sua vita e di amare il fidanzato Saqib Ayub, e la famiglia ha deciso di punirla per questo. In aula ha parlato il fratellino della ragazza e dalle sue parole emergono ora dichiarazioni della madre che gli esprimeva questo pensiero: "È Saman la pazza…"

Quarto Grado, ospiti ed esperti di questa sera

Nella puntata di questa sera interverranno in studio Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva. Inoltre, come ogni venerdì, i telespettatori (i quartograders) potranno interagire con il programma attraverso i social.

Quando e dove vedere Quarto Grado

La nuova puntata di Quarto Grado andrà in onda questa sera, venerdì 27 ottobre, alle ore 21.25 circa su Rete 4. La puntata sarà poi visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.

