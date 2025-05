Quando escono gli EP dei ragazzi di Amici 24? Svelati titoli, data e dettagli dei progetti I ragazzi di Amici sono pronti a pubblicare il loro primo Ep, Maria De Filippi ha svelato quando escono e i titoli.

Per i giovani cantanti di Amici 24 è finalmente arrivato un momento attesissimo: la pubblicazione del loro primo EP ufficiale. Dopo mesi di lavoro, sacrifici e sfide nella scuola più famosa d’Italia, gli allievi hanno ora la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico anche fuori dal contesto televisivo. Il Serale è ormai alle battute finali, ma le sorprese non sono finite: il trampolino di lancio per il loro ingresso nel panorama musicale è ormai pronto.

Durante la semifinale andata in onda su Canale 5, Maria De Filippi ha annunciato in diretta ai ragazzi ancora in gara che i loro progetti musicali stanno per essere pubblicati. A differenza dell’edizione precedente, in cui gli EP vennero distribuiti in momenti diversi, quest’anno la produzione ha optato per una pubblicazione simultanea.

Quando escono gli EP Amici 24? Ecco data e titoli ufficiali

La data da segnare sul calendario è il 23 maggio 2025, giorno in cui saranno disponibili su tutte le piattaforme digitali e nei negozi fisici. I fan della trasmissione potranno quindi ascoltare per intero le canzoni che hanno visto nascere tra le mura della scuola e che, settimana dopo settimana, hanno accompagnato le performance dei giovani artisti. Ma quali sono i titoli scelti dai cantanti per il loro debutto?

Antonia ha scelto di chiamare il suo EP Relax, un titolo che probabilmente racconta la sua ricerca di equilibrio e serenità dopo mesi di intensa preparazione. Jacopo Sol, uscito di scena nella scorsa puntata dopo una sfida serrata con la ballerina Alessia, ha optato per Dove finiscono i sogni, un progetto che promette riflessioni profonde e una forte impronta personale. Nicolò ha invece intitolato il suo EP Un’ora di follia, lasciando intendere un lavoro eclettico e sorprendente. Infine, TrigNo ha scelto A un passo da me, probabilmente un invito a scoprire la sua autenticità e le sue emozioni più intime.

Non sono mancati, durante la serata, momenti toccanti in cui i ragazzi hanno potuto esibirsi ancora una volta con alcuni dei brani presenti nei loro EP. Le loro performance hanno confermato quanto il percorso fatto finora li abbia fatti crescere, non solo come artisti ma anche come persone.

Il 23 maggio rappresenta dunque una tappa fondamentale per tutti loro. Non più solo "allievi", ma cantanti pronti a confrontarsi con il pubblico e con l’industria musicale. Per chi li ha seguiti fin dall’inizio, sarà emozionante ritrovare la loro voce e il loro stile in un primo progetto completo, che segna l’inizio di una nuova avventura artistica. Dunque tutti loro potranno festeggiare dopo la finale del 18 maggio.

