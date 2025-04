Prime Video, le uscite di maggio 2025, Blake Lively torna al cinema dopo le accuse e la causa con Baldoni: con cosa Tanti titoli interessanti che possono accontentare tutti i gusti, che ti piacciano le serie thriller o le commedie, scopri che cosa offre in streaming Prime.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Maggio porta su Prime Video una serie di nuove uscite che meritano attenzione. Film, serie e documentari che spaziano tra thriller, drammi familiari, storie vere e commedie, con titoli in grado di soddisfare gusti molto diversi. Vediamo cosa ci aspetta.

Prime Video, uscite maggio 2025: da Nicole Kidman a Blake Lively

Dal 1° maggio arriva Un altro piccolo favore, seguito del thriller-comedy che aveva lasciato tutti con il fiato sospeso. Emily si sposa a Capri, ma un omicidio rovina la festa. Stephanie (Blake Lively super in forma dopo le polemiche) torna nella sua vita e si ritrova ancora una volta invischiata in bugie e segreti. Glamour e tensione si mescolano in un intrigo che promette colpi di scena.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’8 maggio tocca a Octopus!, documentario che racconta l’amicizia tra un regista e un polpo incontrato in una foresta di kelp sudafricana. Un racconto sul legame tra specie diverse. Il 15 maggio esce Overcompensating, serie che segue Benny, ex promessa del football, alle prese con il college e con la ricerca della propria identità. Tra feste e errori, prova a trovare un equilibrio in un mondo che lo spinge a esagerare. Una commedia diretta, senza filtri.Il 20 maggio debutta Motorheads, dramma ambientato nella Rust Belt. Un gruppo di ragazzi marginali si ritrova grazie alla passione per le auto, costruendo legami che vanno oltre le apparenze. Una storia dura e sincera.

Il 22 maggio torna Nove perfetti sconosciuti con la seconda stagione. Stavolta il ritiro si sposta sulle Alpi austriache: stesso schema, nuovi traumi da affrontare. Un viaggio interiore che promette scosse forti, con il ritorno di Nicole Kidman. Il 23 maggio arriva la quarta stagione di Clarkson’s Farm. Jeremy Clarkson resta da solo a gestire la fattoria, mentre Kaleb è in tour e Lisa lancia una nuova linea di prodotti. Tra problemi, trovate improbabili e la folle idea di aprire un pub, Clarkson continua a raccontare il lato più vero della vita di campagna. Il 29 maggio chiude il mese Sorelle sbagliate, un thriller familiare dove, dopo la morte del marito di Chloe, vecchi rancori e segreti emergono, riavvicinando lei e la sorella Nicky. Un racconto di tensione emotiva e colpi bassi. Maggio su Prime Video si presenta quindi forte e dritto al punto con i suoi titoli.

Ecco tutti i consigli di visione di Libero Magazine per la piattaforma streaming.

Guida TV

Ubriachi d'amore SKY Cinema Comedy 17:40

Potrebbe interessarti anche