Premiato Andrea Giambruno, compagno della Meloni: per lui un talk Il "first gentleman" condurrà un nuovo programma su Rete 4, e lo farà da Roma. Nuove trasmissioni per "simpatizzanti" di centrodestra, dalla Setta alla Boccia

Tempo di cambiamenti in TV, molti dei quali in direzione del nuovo governo di centrodestra. Con la fine della stagione e in vista della presentazione dei palinsesti autunnali, molte cose si stanno muovendo ma sembra che il nuovo esecutivo stia riuscendo a far spostare diverse pedine "amiche" in posizioni di riguardo.

L’esempio migliore del fenomeno riguarda il compagno della premier Andrea Giambruno, che dopo un periodo di incertezza lavorativa (tra allontanamenti dal video e mancato trasferimento da Milano a Roma), sembra destinato a un avanzamento di carriera. Per lui si parla di un nuovo talk show, in partenza a settembre su Rete 4. Il programma sarà a cura di Siria Magri, condirettrice di Videonews e moglie di Giovanni Toti, governatore della Liguria, e sarà trasmesso dalla Capitale, avvicinando Giambruno a casa.

Secondo altre indiscrezioni di stampa, per l’estate sono previsti diversi innesti di centrodestra con un nuovo programma di Monica Setta (si dice, vicina alla Lega), il ritorno di Roberto Poletti e nuovi progetti per Incoronata Boccia, giornalista Rai vicina a Giampaolo Rossi, l’uomo che la Meloni vorrebbe amministratore delegato della TV di Stato, e moglie di un giornalista ed esponente di Forza Italia.

