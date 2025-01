Stasera in tv (4 gennaio), Serena Autieri non ha rivali e sfida musicale tra i Pooh e Pino Daniele: chi vince I programmi da vedere in tv nel prime time di sabato 4 gennaio. Su Rai 1 c'è il Festival del Circo di Montecarlo, Rai 2 e Canale 5 mettono in atto una sfida tra cantanti

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle del momento, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro stasera, sabato 4 gennaio 2025, tra tante opzioni interessanti.

Stasera in tv (4 gennaio), cosa vedere: sfida musicale tra i Pooh e Pino Daniele

La prima serata di oggi propone una vasta gamma di programmi tra spettacolo, musica, intrattenimento e cinema. Su Rai 1, la serata si apre con il consueto appuntamento con Affari Tuoi, seguito dalla magia e dall’eleganza del 46° Festival del Circo di Montecarlo, la seconda parte dell’evento condotto da Serena Autieri che unisce tradizione e spettacolo circense. La settimana scorsa, lo show ha raccolto il 19.3% di share vincendo la serata contro il concerto di Vasco Rossi, lecito ipotizzare che anche stasera farà incetta di spettatori anche in virtù di una contro-programmazione sulle altre reti che non sembra irresistibile.

Se siete degli amanti della musica, sicuramente non vorrete farvi scappare il programma su Rai 2, dove viene celebrato uno dei grandi della musica italiana con il documentario Pino Daniele – Il tempo resterà, un viaggio emozionante nella vita e nella carriera del celebre cantautore scomparso esattamente 10 anni fa. Proporrà una serata a tema musicale anche Canale 5 con Pooh, noi amici per sempre, il concerto-evento della band per la prima volta in assoluto a Piazza San Marco a Venezia. Intanto Rai 3 propone il programma Quinta Dimensione – Il futuro è già qui, dedicato alle innovazioni tecnologiche e alle frontiere del progresso.

Film e programmi in tv stasera: Sing, Deep Impact, Fantozzi – Il ritorno

Continuando sul lato Mediaset, su Italia 1 è la volta di un film d’animazione, perfetto per tutta la famiglia: parliamo di Sing. Rete 4 punta invece sul grande classico della commedia italiana con Non ci resta che piangere, interpretato da Roberto Benigni e Massimo Troisi.

Per chi preferisce i canali tematici, su Iris sarà trasmesso il dramma Crisis, su TwentySeven la commedia surreale Nient’altro che guai, mentre su Cine 34 torna l’intramontabile umorismo di Paolo Villaggio con Fantozzi – Il ritorno. Intanto su La 7 va in onda il classico di Robert Duvall Deep Impact.

