“Stefano D’Orazio, Francesca Michelon è sua figlia”: processo finito, il caos eredità (e diritti d’autore dei Pooh) Il Tribunale di Roma ha riconosciuto la paternità dell’ex batterista dei Pooh, scomparso nel 2020: si chiude una lunga vicenda processuale

"Francesca Michelon è la figlia legittima di Stefano D’Orazio". A stabilirlo è la prima sezione del Tribunale di Roma; i giudici Ienzi, Albano e Capraro hanno infatti emesso la sentenza che va a chiudere un lungo contenzioso giudiziario riconoscendo la paternità dell’ex batterista dei Pooh, scomparso nel 2020. Francesca è dunque l’unica figlia biologica di D’Orazio e dividerà l’eredità e i diritti d’autore del padre con la vedova Tiziana Giardoni. Scopriamo tutti i dettagli.

Chi è Francesca Michelon, figlia di Stefano D’Orazio

Al termine di un lunghissimo contenzioso giudiziario, ieri è arrivata la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, immediatamente esecutiva: "Francesca Michelon è la figlia legittima di Stefano D’Orazio". Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, Francesca Michelon, 40 anni, è stata riconosciuta come unica figlia biologica dell’ex batterista dei Pooh.

Decisivi il test del DNA (con campioni recuperati dalle strutture ospedaliere dove era stato ricoverato) e una perizia medico-legale, che hanno accertato la paternità di D’Orazio, caduto vittima della pandemia di Covid-19 e scomparso nel novembre del 2020. Francesca Michelon è dunque "nata da una relazione con la madre, Oriana Bolletta, a sua volta sposata con Diego Michelon". Quest’ultimo aveva riconosciuto Francesca come sua figlia, come raccontò l’ex compagna di D’Orazio Lena Biolcati ("Stefano anni prima mi disse che Diego Michelon gli aveva detto di sapere che la figlia Francesca, che lui aveva riconosciuto, non era sua figlia biologica ma la figlia biologica di Stefano"). Anche Red Canzian aveva rivelato che ai concerti dei Pooh, nel 1998, aveva visto spesso Diego Michelon fare visita al batterista per chiedere aiuti economici.

La bufera intorno all’ex batterista dei Pooh e la sua eredità: cosa succederà

La fine di questo lungo processo con una sentenza immediatamente esecutiva segna dunque l’inizio di una nuova fase, in cui andrà rivista anche la distribuzione dell’eredità di Stefano D’Orazio. I legali di Francesca Michelon avvieranno le pratiche per venire a conoscenza dell’entità dell’eredità (e dei diritti d’autore sulle canzoni dei Pooh), che a questo punto andrà divisa al 50% tra le vedova del batterista, Tiziana Giardoni, e Francesca Michelon. Come raccontato dal Corriere della Sera, inoltre, il testamento del 2016 firmato da D’Orazio è stato annullato e Tiziana Giardoni dovrà risarcire 60mila euro di "danni esistenziali" alla figlia biologica dell’ex batterista dei Pooh.

