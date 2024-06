Pino Insegno, chi è la moglie Alessia Navarro. L’ex Roberta Lanfranchi, i figli e le seconde nozze Il conduttore, che da stasera riprenderà le redini di Reazione a catena, è legato da tempi alla compagna, attrice e doppiatrice: scopriamo di più su di loro.

Pino Insegno è un noto conduttore, attore e doppiatore italiano. Dopo aver raggiunto uno straordinario successo facendo parte del gruppo comico la Premiata Ditta, Insegno ha condotto molteplici programmi televisivi tra i quali lo Zecchino d’Oro, Reazione a catena, Domenica in, Striscia la notizia e Il mercante in fiera. Proprio questa sera, il conduttore tornerà nuovamente alle redini di Reazione a catena – L’intesa vincente su Rai1, tenendo compagnia agli italiani per tutta l’estate. Per ciò che riguarda la vita privata del conduttore, Insegno è stato sposato per lungo tempo con la conduttrice Roberta Lanfranchi, ma dopo la separazione si è legato sentimentalmente all’attrice e doppiatrice Alessia Navarro. Scopriamo di più.

Alessia Navarro, chi è la seconda moglie di Pino Insegno

Alessia Navarro, classe 1979, è una nota attrice e doppiatrice. Alessia si è laureata in Antropologia culturale, senza però mai abbandonare la sua innata passione per la recitazione. Successivamente ha infatti frequentato l’Accademia del Cinema di Roma e l’Università Scuola di Tecniche dello spettacolo. Ad oggi, la Navarro oltre a lavorare come attrice e doppiatrice è anche autrice a Rai 2, Rai Radio 2 e Radio 24.

Alessia Navarro e Pino Insegno si sono conosciuti sul set del film Un marito per due e da quel momento non si sono più lasciati. I due sono convolati a nozze nel 2012, dando poi alla luce due figli: Alessandro nato nel 2014 e Valerio nel 2019.

"Siamo una coppia normale come tutte le altre coppie, con alti e bassi. Il nostro è un amore coronato anche dai nostri due figli. Dal punto di vista umano, gli do un 9 perché c’è sempre da migliorare. Per quanto riguarda l’aspetto professionale, invece, è un grandissimo animale da palcoscenico. Sa fare alcune cose che io non so fare e viceversa", ha rivelato Alessia Navarro a proposito di Pino Insegno e della loro storia d’amore.

Pino Insegno, l’ex moglie Roberta Lanfranchi e i figli

Prima di conoscere Alessia Navarro, Pino Insegno è stato sposato dal 1997 al 2007 con la nota conduttrice, speaker radiofonica e attrice Roberta Lanfranchi. I due hanno avuto anche due figli: Matteo e Francesco.

"Pino mi ha conosciuta quando avevo 20 anni, lui ne aveva quindici di più. In questi anni mi ha osservata crescere, ha assecondato certi cambiamenti, ma forse la mia voglia di autonomia è stata troppo repentina e, in parte, può averlo turbato, scosso, stupito. La mia vita sta per cambiare, questa è una certezza, ma non so ancora in che modo", aveva detto Roberta Lanfranchi a Chi proprio qualche mese prima del divorzio.

