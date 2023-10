Pino Insegno e Caterina Balivo: per Tele-Meloni il flop è dietro l'angolo Il Mercante in Fiera e La Volta Buona sono ormai diventate due spine nel fianco per la Rai di Giorgia Meloni: gli ascolti non riescono a decollare.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Se all’inizio si pensava (o meglio, si sperava) che il pubblico avesse bisogno di tempo per abituarsi ai nuovi volti e ai nuovi programmi, ora la Rai deve fare i conti con un vero e proprio grattacapo: i conduttori che sono stati appositamente scelti dalla nuova dirigenza, e che sono quindi nomi graditi al governo di Giorgia Meloni, sono gli stessi che stanno raccogliendo i risultati meno soddisfacenti dei palinsesti della tv di Stato. Stiamo parlando, in particolare, di Pino Insegno e Caterina Balivo, sbarcati rispettivamente su Rai 2 e Rai 1 con Il Mercante in Fiera e La Volta Buona.

Il flop di Caterina Balivo

Nonostante i due conduttori siano stati scelti direttamente dalla nuova dirigenza – e Pino Insegno, si dice, dalla premier in persona, vista l’amicizia di lunga data che li lega – i due conduttori si stanno rivelando una vera e propria spina nel fianco per la Rai. Caterina Balivo ha debuttato nel pomeriggio di Rai 1 con La Volta Buona ormai quasi un mese fa, ma da allora i risultati in termini di ascolti non sono mai migliorati (né peggiorati): fin dalla primissima puntata la trasmissione ha ottenuto una media che si aggira costantemente tra l’11 e il 12% di share. Numeri decisamente non esaltanti per la conduttrice, che è tornata al servizio pubblico dopo un’assenza durata circa tre anni. Soprattutto perché, fino alla passat stagione, il suo posto era occupato da Serena Bortone e dal suo Oggi è un altro giorno, che raggiungeva quotidianamente almeno il 16%. Il risultato di Balivo è ancora meno incoraggiante se si pensa che, su Canale 5, le soap opera Beautiful e Terra Amara riescono a portare a casa più del doppio dello share, superando di gran lunga il 20% (ieri, per esempio, Terra Amara è arrivata al 24,5%).

Pino Insegno a rischio chiusura

Lo stesso discorso vale per Pino Insegno. Anzi, forse il flop de Il Mercante in Fiera è ancora più significativo della situazione attuale della Rai: non sempre le scelte politiche vanno d’accordo con le scelte editoriali. E Insegno ne è la dimostrazione, dato che il suo ritorno in Rai è diventato cosa certa non appena Giorgia Meloni si è insediata al Governo. Da sempre molto amico della premier, il conduttore ha negato più volte di essere stato raccomandato, e di aver ottenuto il suo posto al servizio pubblico esclusivamente per meriti professionali. Comunque la si veda, però, i dati non mentono: il game show di Rai 2 colleziona giorno dopo giorno numeri allarmanti, aggirandosi tra il 2 e il 3% (con un picco negativo dell’1,9%). Non a caso si stanno facendo sempre più insistenti le voci di una chiusura anticipata del programma, che potrebbe lasciare spazio ad una delle classiche serie tv di Rai 2: i costi sarebbero senza dubbio minuto, e la Rai eviterebbe grosse perdite (meno il programma viene visto, meno introiti arrivano dalla pubblicità).

Guida TV

Potrebbe interessarti anche