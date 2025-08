Holiday Crush come Temptation Island: come funziona e quando esce il nuovo reality su Prime Video Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo reality Prime Video con i The Jackal: ospiti e data di uscita

Tra le novità di Prime Video della stagione 2025/2026 c’è Holiday Crush, il nuovo reality che vedrà i The Jackal commentare dal divano di casa un gruppo di ragazzi alle prese con le loro avventure sentimentali. I The Jackal, affiancati da ospiti come Emma Galeotti, La Pina & Diego e Cristina D’Avena, accompagneranno i partecipanti lungo tutto il percorso, offrendo commenti divertenti e inaspettati su ogni loro mossa. Il risultato sarà un’esperienza coinvolgente e ricca di energia, dove ironia e sorprese si mescolano in un mix davvero travolgente.

Holiday Crush , come funziona e quando esce su Prime Video il reality show

In Holiday Crush, i The Jackal (Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello) osservano dal loro divano la vacanza da sogno di un gruppo di giovani, pronti a commentarla con il loro stile diretto, ironico e irriverente. Per i ragazzi protagonisti, si tratta di un’esperienza unica e significativa, dove oltre al divertimento e all’avventura, avranno l’occasione di mettersi in discussione e conoscersi più a fondo. Guidati da un travel planner, Jacopo Becchetti, e da una spiritual coach, Jessica Venturi, affronteranno ostacoli inattesi, esploreranno i propri limiti e impareranno a convivere condividendo emozioni, spazi e momenti intensi. Sarà un viaggio dentro e fuori da sé, raccontato con uno sguardo ironico e pungente.

Durante la presentazione dei nuovi palinsesti di Prime Video, Fru dei The Jackal ha commentato così questa esperienza: "Per noi è stato un esperimento particolare perché abbiamo portato il nostro format del divano su una piattaforma. Ci è stata data la possibilità di commentarlo liberamente, senza paletti e questo ci ha divertito", ha dichiarato. Holiday Crush sarà disponibile su Prime Video a livello globale a partire da giovedì 4 settembre in sei episodi.

Il paragone con Temptation Island

Guardando il trailer di Holiday Crush è inevitabile pensare a Temptation Island. Anche se i due format sono sicuramente diversi per toni e obiettivi, il nuovo programma con i The Jackal ricorda il reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia per alcuni elementi. Come in Temptation Island, anche qui un gruppo di ragazzi viene messo alla prova in un contesto da sogno, tra dinamiche di convivenza, emozioni forti e scoperte personali.

Un po’ come accade nelle dinamiche di coppia di Temptation, i protagonisti di Holiday Crush vivono situazioni impreviste, si confrontano con i propri limiti e affrontano momenti di crescita personali. Inoltre, I The Jackal, dal divano, guardano e commentano ciò che accade in modo ironico e dissacrante, in stile "pinnettu", ma in versione comica. In Holiday Crush poi non ci sono coppie in crisi ma piuttosto ragazzi che cercano di conoscersi meglio. In sostanza, Holiday Crush è un programma che vuole essere leggero, che strizza alle dinamiche del reality pur uscendo da quei confini.

