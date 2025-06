Pesci Piccoli 2 in uscita su Prime: i The Jackal tentano il salto di qualità La seconda stagione della serie è in uscita e promette scintille: ecco perché non potete perderla.

La seconda stagione di Pesci Piccoli è su Prime Video a partire dal 13 giugno 2025. Tutti e otto gli episodi saranno rilasciati contemporaneamente, offrendo così la possibilità di un binge-watching completo per i fan dei The Jackal. In questo capito si esploreranno temi come l’accettazione di sé, la diversità e la ricerca di autenticità in un mondo spesso dominato da modelli di perfezione imposti dai social media.

Tanti i motivi per cui vi consigliamo di non perdevi questa serie: offre una rappresentazione autentica e divertente delle difficoltà quotidiane, rendendo facile identificarsi nei personaggi. Affronta temi rilevanti come l’instabilità lavorativa, le relazioni interpersonali e la pressione dei social media. E infine, il ritorno dei membri dei The Jackal, in compagnia di grandi ospiti, garantisce una continuità nello stile e nell’umorismo che ha caratterizzato la prima stagione.

