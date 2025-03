Peppino Di Capri, chi era la moglie Giuliana Gagliardi. La malattia, il funerale 'mancato' e l'addio a Roberta Chi era la seconda moglie del cantante partenopeo: il primo incontro, il matrimonio, la morte e il ricordo del marito che non andò al suo funerale.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

Fonte: IPA

CONDIVIDI

Peppino Di Capri è una delle grandi voci del panorama italiano e napoletano con pezzi che hanno fatto il giro del mondo come Champagne e Roberta. Per lui ci sono stati essenzialmente due grandi amori, il primo ha dato il titolo alla famosa canzone mentre il secondo risponde al nome di Giuliana Gagliardi, l’ultima moglie del cantautore e musicista. La donna è scomparsa all’età di 68 anni, il 4 luglio del 2019.

Giuliana Gagliardi, chi era la moglie di Peppino Di Capri

Giuliana Gagliardi è nata nel 1951 a Capri, lontana dai riflettori voleva un giorno diventare una biologa. Un giorno suo zio le raccontò di questo grande cantante che stava spopolando in patria e all’estero. Quando si conobbero ci fu un vero e proprio colpo di fulmine per entrambi, soltanto che Peppino Di Capri era già sposato. Si fidanzarono e poi dopo qualche anno il cantante si riappacificò con Roberta Stoppa e in una notte concepì loro figlio Igor. L’interprete commentò così al Corriere della Sera durante un’intervista: "Giuliana, di buona famiglia, biologa. Il padre di me diceva: ‘nun se po’ guarda’". Perché ero cantante e non c’era il divorzio. Successe pure che ebbi una rentrée di una notte con Roberta e nacque il mio primo figlio. Fu un trauma, ma Giuliana era molto avanti di mentalità e capì". Quando finalmente Peppino Di Capri divorziò da Roberta Stoppa, alcuni anni dopo, nel 1978 sposò Giuliana Gagliardi. La coppia ebbe due figli: Edoardo nato nel 1981 e Dario venuto al mondo nel 1986.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La morte di Giuliana Gagliardi

Quando ci furono i funerali di Giuliana Gagliardi Peppino Di Capri rimase così sconvolto dalla sua morte che volle ricordare sua moglie quando era ancora in vita. Infatti dichiarò: "Ho visto il funerale dalla curva che porta a casa. Già quando morì mia madre non andai. Volevo ricordarla viva. Ti torna in mente tutto, scorri una vita insieme. Dopo, la musica mi ha aiutato. Mi ha tenuto impegnato". La donna morì a causa di una malattia che in un anno la portò via dai suoi affetti più cari.

Chi era Roberta, la prima moglie del cantante

Roberta Stoppa è nata nel 1941 ed era una modella originaria di Torino. Conobbe Peppino Di Capri nel 1959 una sera in un locale a Ischia mentre ballava con l’attore William Holden. Due anni dopo convolarono a nozze quando lei aveva appena vent’anni. Il loro rapporto ha sempre avuto alti e bassi anche perché il cantante caprese conobbe colei che poi diventò la sua seconda moglie, Giuliana Gagliardi.

Potrebbe interessarti anche