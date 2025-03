Peppino Di Capri su Rai1, gli ascolti volano ma i social non perdonano: "Altro che Champagne, questa è una gazzosa" Nonostante il film tv abbia registrato un ottimo share, sul web i telespettatori si sono espressi con pesanti critiche e molti commenti negativi.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Ieri sera è andato in onda in prima serata su Rai1 uno dei film tv più attesi dell’anno. Parliamo ovviamente di Champagne – Peppino Di Capri, l’omaggio alla grande carriera del cantautore con la regia di Cinzia TH Torrini. Dal punto di vista degli ascolti tv, il film ha vinto a mani basse sui diretti competitor, registrando il 25,1% di share con 4 milioni e 240mila spettatori. In altre parole, Il biopic televisivo ha letteralmente travolto il Grande Fratello e anche il nuovo gioco di Alessia Marcuzzi su Rai2. Davanti alla promessa di un prodotto spettacolare interamente costellato di emozioni, musica e storia, le aspettative erano davvero alte (e questo lo dimostra proprio l’alto numero di telespettatori) eppure qualcosa pare non essere andato per il verso giusto. Sui social il film è stato letteralmente sommerso da una valanga di critiche: scopriamo di più.

Champagne – Peppino Di Capri, valanga di critiche dal web

Purtroppo le altissime aspettative create attorno al film tv Champagne – Peppino Di Capri non sono state soddisfatte del tutto e per molti spettatori il risultato finale è stato a dir poco deludente. Sul web il film tv è stato travolto da una valanga di critiche, direttamente proporzionali proprio al grande numero di telespettatori incollati allo schermo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Altro che Champagne, questa è una gazzosa", si legge tra i commenti sulla piattaforma X. E ancora: "Abbiamo visto solo le sue storie d’amore", "Peppino Di Capri non meritava una fiction tv di così basso livello. È tutto così fuori luogo, fuori fuoco, fuori contesto. Un album di figurine posticce", "Ma come hanno potuto mandare in onda una cosa così imbarazzante?", "Doveva essere un film incentrato sulla carriera, e invece ci siamo trovati in mezzo a una soap sentimentale".

Omaggio a Peppino di Capri su Rai1: cosa non ha funzionato

Ciò che tanti spettatori hanno recriminato in merito al film tv dedicato alla storia di Peppino Di Capri, è stata la scarsa presenza della biografia musicale del grande artista e la (forse troppa) concentrazione sulla sua vita sentimentale. In molti si aspettavano probabilmente un maggior approfondimento di quella che è stata la carriera di Peppino Di Capri e meno dettagli sulle diverse vicende amorose. In particolare, in molti hanno fatto notare come la storia tra Peppino e Roberta abbia occupato la quasi totalità della narrazione, mettendo inevitabilmente in secondo piano la musica. La musica del cantautore è apparsa in altre parole come mero sottofondo di una sceneggiatura concentrata su altro, anche se è doveroso sottolineare che, come prodotto televisivo, il film ha comunque fatto il suo dovere grazie a una Cinzia TH Torrini sinonimo di garanzia.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche