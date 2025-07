James Gunn pronto a dare una svolta all'Universo DC con Jimmy Olsen: nuovi spoiler sullo spin-off James Gunn si prepara a lanciare uno spin-off del film Superman basato sul personaggio di Jimmy Olsen: ecco le ultime novità sulla serie in progetto

Secondo recenti indiscrezioni, i DC Studios potrebbero sviluppare una serie spin-off incentrata su Jimmy Olsen, interpretato da Skyler Gisondo nell’ultimo film di Superman. A distanza di qualche giorno dalle prime voci, arrivano oggi nuove indiscrezioni, che fanno chiarezza sul progetto in generale e, nello specifico, anche sulla trama.

Di cosa parlerà la serie spin-off su Jimmy Olsen?

Il rapporto, proveniente dall’insider ApocHorseman, e condiviso tramite DCU Leaks su Discord, afferma che la serie assumerebbe la forma di un’antologia poliziesca. Si dice che ogni episodio presenterà un diverso cattivo dell’Universo DC, con Jimmy Olsen che fungerà da narratore principale, guidando gli spettatori attraverso ogni caso. Gorilla Grodd dovrebbe partecipare sin dal primo episodio e la sua presenza nello show su Olsen potrebbe essere un indizio sul possibile ingresso nel DCU dei metaumani. Un formato non nuovo per gli appassionati del genere, utilizzato in produzioni come The Penguin, basata sull’interpretazione di Colin Farrell in The Batman, serie che ha ricevuto consensi critici e nomination a premi.

Jimmy Olsen è una presenza fissa nei fumetti DC come il fedele amico e fotoreporter Clark Kent. In particolare, lavora come fotografo al Daily Planet, il giornale dove anche Superman, nella sua identità di Clark Kent, è impiegato come giornalista. Noto per il suo coinvolgimento in trame avventurose, è da tempo un personaggio secondario molto amato dai fan.

Jimmy Olsen e l’obiettivo di James Gunn

Secondo quanto riportato, la serie porterebbe sul piccolo schermo il panorama criminale della DC attraverso la lente del giornalismo investigativo di Olsen. Questo concept è in linea con l’obiettivo dichiarato di Gunn di fondere i generi e raccontare storie inedite all’interno dell’universo DC. Sebbene la serie non sia ancora stata confermata ufficialmente dai DC Studios, il concept presunto si inserisce perfettamente nel più ampio programma di diversificazione narrativa dello studio, che include già progetti come Superman, Supergirl, Swamp Thing e Clayface.

Intanto, il film Superman ha totalizzato incassi per oltre 406 milioni di dollari a livello globale, e nonostante un calo del 54% rispetto alla settimana di debutto rimane in testa alla classifica dei film più visti, davanti a I Puffi, So cos’hai fatto ed Eddington.

