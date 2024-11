Paolo Del Debbio tuona dopo le polemiche: "Non ho bestemmiato", ma si scusa lo stesso. Perché Giovedì sera lo scivolone in diretta a Dritto e Rovescio: "Di* **ne": 24 ore dopo il conduttore dà la sua versione: "Ho citato il nome di Dio senza alcun attributo offensivo"

Paolo Del Debbio travolto dal caso bestemmia, vera o presunta. Il conduttore di Fuori dal Coro, nella puntata in onda giovedì 21 novembre, ha fatto scalpore per aver pronunciato un’espressione suonata a molti come blasfema: "Dio ca..", è stata la frase che ha colpito il pubblico. Il video dello ‘scivolone’ in questione, manco a dirlo, è diventato rapidamente virale sui social, a tal punto che lo stesso Del Debbio si è sentito in dovere di tornare sulla vicenda il giorno dopo, ieri sera, quando alla guida del talk preserale 4 di Sera ha chiesto scusa al pubblico facendo però alcune precisazioni sulla vicenda.

Paolo Del Debbio e la presunta bestemmia a Dritto e Rovescio

Torniamo al ‘caso’ di giovedì sera. Del Debbio è cascato nella blasfemia dopo mandato in onda un filmato in cui Laura Boldrini commentava gli scontri tra studenti di destra e collettivi di sinistra che stanno interessando diverse università italiane. Ma il commento dell’ex ministra non è piaciuto particolarmente al conduttore, che una volta ripresa la linea si è lanciato in una sua analisi spietata: "Ma Signora Boldrini, io la ringrazio che lei ci concede sempre le interviste, ed è così gentile, ma che cosa ca**o c’entrano i ragazzi di Azione Universitaria con i fascisti? E poi si può eventualmente combattere un presunto fascismo con atti fascisti come quello di non far parlare in una scuola? Lo faccia per Ricci che è una persona ragionevole, vedevo che soffriva mentre lei parlava. Lo faccia per lui se non per me". E a quel punto, a voce bassa, ma non tanto bassa da non essere udito, Del Debbio si è lasciato sfuggire una imprecazoine. "Ma Dio c***".

Del Debbio replica: "Non ho bestemmiato, ma chiedo scusa"

Come detto, sul web lo spezzone video in questione è rapidamente diventato virale, con relative polemiche all’indirizzo del conduttore, che quindi ieri sera è tornato sulla vicenda per rispondere a chi lo accusava di aver bestemmiato in diretta televisiva: "Per una questione personale, in realtà ho citato il nome di Dio ma non ci ho messo accanto nessun attributo negativo né offensivo. Chiedo comunque scusa perché qualche telespettatore, in particolare dei credenti o delle credenti, si sono sentite offese. Ho sbagliato, perché il nome di Dio non va nominato invano come ci dicono i Vangeli e i Comandamenti, ne chiedo scusa, assolutamente involontario ma ci tengo a ribadire che io, ieri, nella mia trasmissione, non ho detto alcuna bestemmia"." sono state le parole di Del Debbio, che però non sono bastate a placare le polemiche del web.

