Paolo Bonolis, la vita privata: i figli con Diane Zoeller, il tradimento, la storia con Laura Freddi e le nozze (finite) con Sonia Bruganelli Dal primo matrimonio del 1983 al divorzio con la produttrice il conduttore romano ha avuto cinque figli: la storia di tutti i suoi amori e la malattia di Silvia

Dagli esordi in Rai al timone di 3, 2, 1… contatto! agli anni di Bim bum bam e della tv dei ragazzi fino ai varietà Mediaset degli anni Novanta, Ciao Darwin, Striscia la Notizia (ma anche Domenica In, Affari Tuoi, la conduzione del Festival di Sanremo, etc.) e il boom di Avanti un altro!, Paolo Bonolis è una della figure più presenti e prolifiche della storia recente della tv italiana. Il conduttore romano classe 1961 è uno dei simboli del piccolo schermo, ma ha fatto parlare di sé anche al di fuori di questo mondo, soprattutto per la sua vita privata. Scopriamo tutta la sua storia.

Paolo Bonolis, la vita privata: il primo matrimonio con Diane Zoeller

Negli anni Ottanta Paolo Bonolis è stato sposato con la psicologa americana Diane Zoeller, da cui ha avuto anche due figli: Stefano e Martina. Dopo cinque anni di matrimonio, tuttavia, nel 1988 Diane tornò negli Stati Uniti e la loro storia d’amore arrivò al capolinea. Come ammesso dallo stesso Bonolis più di trent’anni dopo, all’origine della crisi ci sarebbe stato un tradimento: "Ve la devo dire tutta? Se n’è andata perché l’avevo tradita" confesserà il conduttore a La 27esima Ora. I due sono riusciti comunque a mettere da parte i vecchi dissapori e oggi hanno un rapporto solido: Bonolis, appena possibile, vola infatti negli Stati Uniti per andare a trovare i figli e i suoi tre nipotini.

La lunga storia d’amore con Laura Freddi

Dopo la separazione da Diane Zoeller, dal 1990 Paolo Bonolis ha avuto una lunga relazione con Laura Freddi, conosciuta negli studi di Non è la Rai (trasmissione a cui entrambi lavoravano). La coppia occupò per cinque anni le pagine delle riviste di cronaca rosa, ma la chiacchierata storia d’amore giunse al termine dopo cinque anni, in circostanze al tempo ignote. Soltanto dopo molti anni la showgirl ha raccontato di non avere mai trovato un’intesa con il conduttore sulla volontà di formare una famiglia e, soprattutto, di sposarsi. Arrivato da un recente divorzio, infatti, Bonolis non si sarebbe sentito pronto.

Le nozze (finite) con Sonia Bruganelli e la malattia della figlia Silvia

Dopo la relazione con Laura Freddi, nel 2002 Paolo Bonolis ha sposato Sonia Bruganelli. Il matrimonio tra il conduttore e la produttrice televisiva è durato più di vent’anni, ma nel 2023 la coppia ha annunciato il divorzio. Stando a quanto svelato da Sonia a Belve, ospite di Francesca Fagnani, Bonolis non avrebbe mai digerito un tradimento. I due hanno avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. La primogenita nacque con un problema cardiaco grave, che la costrinse a essere operata d’urgenza. Durante il complicato intervento, tuttavia, un’ipossia celebrale le costò alcuni danni motori e danni neurologici, fortunatamente non cognitivi.

