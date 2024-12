Laura Freddi, l’attacco in tv a Bruganelli che replica con uno sfottò. Botta e risposta di fuoco Durante l'ospitata di Laura Freddi nel programma di Caterina Balivo la showgirl ha risposto a tono alle dichiarazioni su di lei di Sonia Bruganelli a Belve.

Da poco è andato in onda La Volta Buona e questa volta Caterina Balivo aveva tra i suoi ospiti Laura Freddi. Tra le altre cose la showgirl, interpellata sulla frecciatina di Sonia Bruganelli a Belve, ha risposto a tono alle parole dell’imprenditrice.

La Volta Buona, Laura Freddi risponde a Sonia Bruganelli

Nella puntata de La Volta Buona Caterina Balivo ha commentato, come di consueto, Ballando con le stelle, giunto alla fase finale. Una delle protagoniste di quest’edizione è stata Sonia Bruganelli che ha ballato in coppia con Carlo Aloia. Proprio l’ex opinionista del Grande Fratello ha lanciato una frecciatina al veleno a Laura Freddi durante la sua ospitata a Belve di Francesca Fagnani. "Da quando mi sono separata da Paolo, lei ha tirato fuori tutta un’altra verve e modalità. Mi invitano nei programmi TV, io non vado e va lei. E parla di me. Una volta parlava di Paolo e adesso parla di me. Prima era molto amica, molto carina e invece col passare del tempo tira fuori questo mood…", con queste parole la Bruganelli non ha risparmiato colei che è stata in passato insieme al suo ex marito. La conduttrice del talk show di Rai 1 ha voluto un commento da parte della sua ospite a queste parole e Laura Freddi ha preferito non alimentare altre polemiche. Ha infatti dichiarato: "Già avevo scelto di non rispondere, tra l’altro non l’ho vista tutta perché io alle 21.20 sono con mia figlia a letto che la devo addormentare. Ti dico la verità, a me il giorno dopo mi è esploso il cellulare. Mi chiamavano giornalisti, mi chiamavano per fare interviste, mi hanno chiamata alla Rai, mi ha chiamato Parpiglia e lo ringrazio per l’invito. Io ho scelto di non rispondere ma semplicemente perché che risposta devo dare? Io dico solo questo: da adesso in poi non parlerò più della signora Bruganelli. Si commenta da sola, non c’è bisogno che io dica altre parole perché per me il silenzio è già una grande risposta e voglio invece ringraziare tutto il popolo del web e il pubblico, e in questo forse ringrazierei Sonia, che mi ha travolto con uno tsunami d’affetto".

La replica di Sonia Bruganelli non si è fatta attendere. Pochi minuti dopo la fine del programma, infatti, l’ex signora Bonolis ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia ironica rivolta a Laura Freddi. "Sono tre anni che vai nei programmi a non parlare di me, Laura", ha scritto Sonia in tono evidentemente canzonatorio.

L’invito di Caterina Balivo a Sonia Bruganelli

Dal canto suo la conduttrice de La Volta Buona ci ha tenuto a precisare come più volte abbia invitato nella sua trasmissione la Bruganelli ma quest’ultima ha sempre declinato o rimandato. Ha approfittato quindi per rinnovare l’invito.

