Ascolti tv ieri sera sabato 5 aprile, Amici cresce e cala Carlo Conti Gli ascolti tv di ieri sera segnano l'ennesimo trionfo di Maria De Filippi, tutti i dati auditel di sabato 5 aprile.

Ascolti tv di ieri sera sabato 5 aprile 2025 hanno confermato il predominio di Amici di Maria De Filippi, che con il suo terzo Serale ha centrato ancora una volta il bersaglio. A impreziosire la puntata, la presenza attesissima di Alessandra Amoroso, tornata nel programma che l’ha lanciata. La cantante salentina ha emozionato i presenti e il pubblico da casa, dimostrando quanto il legame con Maria De Filippi e la "sua" scuola sia ancora fortissimo. Una partecipazione che ha scaldato i cuori e regalato un momento di grande intensità, perfettamente in linea con lo spirito dello show.

Ascolti tv ieri sera sabato 5 aprile, tutti i dati Auditel

Dal punto di vista degli ascolti, Amici si conferma il programma più visto della serata, con 3.858.000 spettatori e uno share del 27.9%. Un risultato in crescita che testimonia la solidità del format e la capacità di rinnovarsi senza tradire la propria identità.

Su Rai1, invece, la terza puntata del varietà Ne Vedremo delle Belle, condotto da Carlo Conti, ha totalizzato 2.007.000 spettatori con il 13% di share, in ulteriore calo rispetto alle puntate precedenti. La distanza da Amici si è ampliata, rendendo difficile qualunque tentativo di competizione diretta.

Per quanto riguarda gli altri canali, su Rai2 l’appuntamento con F.B.I. ha interessato 789.000 spettatori (4.5%), mentre F.B.I. International ha coinvolto 669.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia1 il film d’animazione Madagascar 3 – Ricercati in Europa ha intrattenuto 701.000 spettatori con il 4.2%. Rai3 ha proposto Petrolio, seguito da 572.000 spettatori (3.6%), mentre su Rete4 il classico Don Camillo e l’onorevole Peppone ha convinto 973.000 spettatori, pari al 6.1% di share. Buon risultato anche per La7, dove In Altre Parole ha raggiunto 963.000 spettatori con il 5.8%. Più contenuti i numeri di Tv8 con 4 Ristoranti, fermo a 305.000 spettatori (1.8%), e del Nove con Accordi & Disaccordi, che ha registrato 452.000 spettatori pari al 3%.

Maria De Filippi imbattibile con Amici, che calo per Carlo Conti

Il divario tra i due programmi principali della serata è ormai evidente. Nonostante l’ottimo curriculum e l’esperienza di Carlo Conti, Ne Vedremo delle Belle non riesce a fare breccia nel cuore del pubblico, soprattutto quello più giovane. L’uso di personaggi come Valeria Marini e l’ex gruppo del Bagaglino sembra più orientato alla nostalgia che all’innovazione, e forse proprio per questo non ha intercettato davvero il gusto del sabato sera contemporaneo.

Di contro, Amici continua a cavalcare l’onda del successo con una formula collaudata e un cast di giurati che sa mescolare autorità e modernità, grazie anche a innesti come Amadeus. Il talent Mediaset si conferma centrale nell’offerta televisiva nazionale, capace non solo di generare ascolti, ma anche di produrre personaggi, trend e discussioni costanti sui social. Nonostante le critiche da parte di alcuni opinionisti sul presunto calo qualitativo, i numeri parlano chiaro: Amici è ancora oggi un fenomeno culturale, oltre che televisivo.

Gli ascolti tv di ieri sera certificano dunque, ancora una volta, che il sabato è il regno di Maria De Filippi. Rai1, se vuole tornare competitiva in questa fascia, dovrà rivedere a fondo la propria strategia d’intrattenimento. Da questo punto di vista lo spin-off di Ballando con le Stelle potrebbe riportare quella fidelizzazione di pubblico che al momento sta mancando.

